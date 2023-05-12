المجذاف – محمد المحاويلي
قل للغيوم الممطرات
قفي هنا…
فخصوبة الارض اكتوت بجفافها…
والخيل في مضمارها لا تنتمي…
الا لمن في ضيقها
ما عافها….
الليل يشمخ بالنجوم ويرتوي
بضيائها وجمالها وعفافها…..
قم لا تزقَّ المرضعات صغارها
حتى يدرَّ حليبها بضفافها….
واعلم بأن الشمس يٌحجب نورها
عند الكسوف وتنجلي
اوصافها…
واعلم بأن المء يؤلمه الجفا
وتنال من اطباعه أعرافها…..
الكون كل الكون منبعه هنا
وبفكره يستبدلون عجافها…..
من قال تٌمحى للعراق مناقب
بل تستطيل تنوعا اصنافها…..
وتميد كل الارض من فرط الضما
إلا العراق بكفه مجذافها