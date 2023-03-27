المجد للـماجدة – يونس ناصر
يا إلهي الذي في السّماء
إنهم يحسدوني لِحدِّ العمَاء
لأنّي أحبّ عراق الحضارة
والأنبياء
عراق الفداء
وأرض السوادْ
إنهم يكرهوني لأني حفيدة عشتار
أو شهرزادْ
ولأني وريثة أمجاد بغداد
والسندبادْ
وأمُّ الرّجال
وأختُ الرّجال
وبنتُ الرّجالْ
وظلّي بهاءُ النخيلْ
وشموخي يهزّ الجبالْ
يا إلهي الذي في السماءْ
أنت حسبي ونِعم الوكيلْ
إنهم يكرهوني لأن حبيبي العراق
وخيطُ ردائي الكرامةُ والكبرياءْ
فلتمُت كمَداً
كل ناعبةٍ في الخرائبِ
أو حاقدة
ويكفي بأني العراقيّةُ
الحرّة ُ
الخالدة
وأزهو بوصفي الجميل:
“الماجدة”