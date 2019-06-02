المتنبي بصمة وقَبلة – فائز جواد

لايختلف اثنان على ان النحات العراقي كان ومازال مبدعا وحقق حظورا لافتا من خلال الاعمـــــــال النحتية التي ابهرت الفنانين عموما والنحاتين في الداخل والخارج وراحت المعارض والاعمال النحتية تاخذ مكانها في المحافل الدولية والعربية ، واذا اردنا ان نفصل تلك الاعمال فهي كثيرة وغنية عن التعريف وصارت للك المنجزات اسماء لامعه ومهمه بل تدرس بمدارس النحت والفنون التشــــكيلية ومازالت منجزات النحات العراقي قائـــــــــمة الى يومنا هذا وعــــــندما نريد ان نقلب قائمة لاسماء النحــــــاتين فســــــنجدها كبيرة من خلال الاعمال الكبيرة التي بقيت شاخصة الى يومنا هذا بل صارت بصمات لغالبية ساحات وشوارع العاصمة بغداد.

ويقينا ان نصب الحرية العملاق وتمثال الام ونصب النسور ونصب اللقاء الذي اثير الجدل بشان ازالته لاسباب اعتصرت لها القلوب حزنا وحسرة ، نعم ان العاصمة بغداد تميزت بتلك النصب التي اجتهد كبار النحاتين الرواد والشباب بتجسيدها وظلت تلك النصب عناوين مهمه للابداع العراقي وصارت بصمة وقبلة للزائرين من العراقيين والعرب والاجانب ، ويقينا ان تمثال المتنبي الذي ابدع بتجسيده النحات سعد الربيعي وعمل جاهدا على تثبيته على ضفاف دجلة بجانب بناية القشلة في ساحة مهجورة صارت مجمعا للنفايات والقمامة وبجهوده وفي ظل الفوضى والانفلات الامني عمل واصر على تثبيت هذا النصب للشخصية العملاقة المتنبي ليقف شامخا على ضفاف دجلة ليكون قبلة لكل زائر قاصدا شارع المتنبي ومقترباته التراثية بل اصبح بصمة للشارع ولايترك الزائر الشارع الا بعد التقاط صورا تذكارية مع التمثال وساحته التي تحولت الى مزارا جميلا يعج بزوار شارع المتنـــــــبي ، وبسبب شهرة نصب تمثال المتنبي راح بعض التجار بعمل مصـــــــغرات للتمثال ومن مواد مختلفة وبيعها وتداولها في الاســـــــواق وخاصة بشارع المتنـــبي وبالرغم من عدم استحصال موافـــــــقة الجهات المعنية والفنان الذي جسد التمثال قانها تعد حالة صحية تسهم بنشر نصب وتماثيل العراق ولكنها تبقى حقوقا للفنان نتمنى استحصال موافقتهم.

واليوم بعد ان اثير لغطا في وزارة الثقافة مفـــــــاده ازالة نصب المتنبي واختيار نصبا اخر لفـــــــنان يحل محل اتمثال المتنبي بحجة ان التمثال يفتقد للاحجام الطبيعية او اخـــــــطاء منظورية ، ولان الواجب ان تقوم جمعية التشكيليين العراقيين التي تعد مرجعا مهما للتشكيليين بتشخص الملاحظات من قبل المعنيــــــــين واطلاع الفنان المنفذ والمصمم للتمثال لمعــــــالجة الملاحظات ان وجدت وتقييمـــــــــها من قبل اســــــــاتذة مختصين بفن النحت قبل الموافــــــقة على الاجراءات الجديدة التي تعتزم وزارة الثقافة اتخاذها كون النصب حق من حقوق الفنان والمواطن وان لانقع باخطاء قرار اجتثاث النصب والتماثيل التي كانت تمجد النظام السابق لتندثر اعمال كبيرة لايمكن تتكرارها، وسيبقى تمثال المتنبي بصمة وقبلة لرواد وزائري شارع المتنبي من العراقيين والوطن العربي والعالم .