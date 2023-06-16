المتقاعد المرهق.. ماذا يفعل بقطعة الأرض – علي مارد الأسدي

علي مارد الأسدي

أتصل بي أحد المتقاعدين قائلا:

لم لا تمنحنا الحكومة وحدات سكنية مخدومة بإجراءات مبسطة تراعي شيبتنا وفاقتنا بدلا عن إرهاقنا بقطع أراضي توزع في أطراف المدن ولا تصلح الا ان تكون مقابر لنا نحن الذين نعيش آخر أعوامنا؟!

وأضاف:

رواتبنا لم تعد تكفي لمنتصف الشهر.. فأين الزيادة الموعودة؟!!

أضع هذه التساؤلات المؤلمة لمن بذلوا أعمارهم في خدمة الوطن والشعب أمام رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي يعرف أكثر من غيره عقم وعبثية وبدائية هذا النوع النمطي من القرارات الحكومية البيروقراطية المتعلقة بتوزيع قطع الاراضي على الفئات الهشة من المجتمع، ومن المؤسف أن يستمر العمل بها في العراق إلى اليوم.

وفيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين المتدنية التي تآكلت أمام زحف التضخم، نذكر السيد رئيس الحكومة بالتوجيه الذي أصدره على هامش الوثيقة المنشورة في تأريخ 3 آذار 2023 الى هيئة المستشارين بإكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين لتصبح 800 الف دينار كحد أدنى.