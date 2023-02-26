رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء

المتقاعدون ينتظرون الإنصاف – سامي الزبيدي

تتفاقم المشاكل يواجهها المتقاعدون يوما بعد يوم وعاما بعد عام ورغم مناشداتهم العديدة وتظاهراتهم المتواصلة لإنصافهم ومعاملتهم بما يليق بسنين خدمتهم الطويلة لوطنهم وبأعمارهم وأوضاعهم الصحية والحياتية إلا إنهم لن يحصلوا إلا على وعود لم تنفذ وتسويف متعمد ليس لمطالبهم بل لحقوقهم فهم أصحاب حقوق لأنهم خدموا بلدهم وشعبهم وافنوا شبابهم في هذه الخدمة لأكثر من ثلاثين عاماً مع العلم ان رواتبهم التقاعدية ليس منة من احد إنما هي حقوقهم ومدخراتهم من أموالهم ورواتبهم التي كانت تستقطع منهم طوال سنين خدمتهم واستفادت الدولة من مدخراتهم المالية عبر تشغيل هذه المدخرات والحصول على عوائد مالية كبيرة من إرباحها , وللأسف الشديد فلم تستجيب كل الحكومات السابقة لحقوقهم وفي مقدمة هذه الحقوق زيادة رواتبهم التقاعدية لتواكب غلاء المعيشة ومتطلبات حياتهم فرواتب التقاعدية قليلة خصوصا لمن أحيل منهم على التقاعد قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 فهي لا تسد ابسط مستلزمات حياتهم وأهمها مراجعة الأطباء وشراء العلاج بعد ان أصبحت كشفيات الأطباء عالية وأسعار الأدوية غالية جدا والغالبية العظمى منهم يعانون أمراضاُ مزمنة أو أمراض الشيخوخة ناهيك عن متطلباتهم الحياتية الأخرى وفوق هذا فان رواتبهم التقاعدية تتأخر دائما ولا تصرف إلا بعد عدة أيام من انتهاء الشهر (غالبا يوم 3 أو 4 من الشهر الجديد) فهم لا يريدون مخصصات سفر وسياحة ومخصصات علاج كما تفعل اغلب الدول مع متقاعديها إنما يريدون إنصافهم ، والأمر الآخر الذي يعاني منه المتقاعدين الاستقطاع الكبير من رواتبهم بواسطة بطاقات صرف الراتب كي كار أو النخيل وغيرها التي لا تخضع لرقابة الدولة ويشوبها فساد كبير إبطاله فاسدون في وزارة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد حيث يتراوح الاستقطاع من رواتب المتقاعدين بواسطة البطاقات ما بين ثمانية آلاف دينارالى عشرين ألف دينار وهي مبالغ كبيرة تؤثر على رواتبهم القليلة أصلاً وتذهب مبالغ الاستقطاعات الكبيرة هذه لشركات البطاقات وفاسدين في وزارات ومؤسسات الدولة , وهناك مشكلة كبيرة يعاني منها متقاعدي قواتنا المسلحة من منتسبي الجيش السابق ضباطاً ومراتباً فرواتبهم اقل بكثير من رواتب اقرأنهم من منتسبي الجيش الحالي علما ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته قد ساوى بين منتسبي الجيش السابق والحالي في الحقوق والرواتب إلا ان جهات سياسية فاعلة تصر على بقاء منتسبي الجيش السابق على رواتبهم القليلة ولا تساويهم بأقرانهم من منسبي الجيش الحالي تنفيذاً لأوامر دولة مجاورة متجاوزة قوانين لدولة وفي ضوء ما تقدم أعلاه اقترح ما يلي :

جيش سابق

1- مساواة المتقاعدين المدنيين الذين أحيلوا على التقاعد قبل عام 2003 مع رواتب اقرأنهم الذين أحيلوا على التقاعد بعد عام 2003

2- مساواة ابنا الجيش السابق من الضباط والمراتب في الرواتب التقاعدية مع أقرانهم من منتسبي الجيش الحالي ومنحهم حقوقهم الأخرى التي أقرت في القوانين النافذة وهي اعتبار الفترة من 9 نيشان 2003 الى 24 أيلول 2005 عندما أحيلوا على التقاعد بغير إرادتهم خدمة فعلية وصرف رواتبهم خلال هذه الفترة وصرف مكافئة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة أسوة بمنتسبي الجيش الحالي علما إنها صرفت بما يعادل ربع المبالغ التي صرفت لمنتسبي الجيش الحالي وإلغاء تسمية الجيش السابق والجيش الحالي لان جيشنا جيشا واحدا وضباط ومراتب الجيش السابق كانوا رأس النفيضة في تشكيل الجيش الحالي ورأس الرمح في كل معارك تحرير محافظاتنا من داعش وفي كل الواجبات القتالية والأمنية وغيرها طيلة العقدين الماضين

3- زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بما يتلاءم والأوضاع المعيشية الصعبة والأوضاع الحياتية المتعبة وتطبيق القوانين وتعديلاتها التي اقرها مجلسي الوزراء ومجلس النواب منذ سنين ولم يتم تطبيقها لمعارضة أطراف سياسية لا تريد الخير لشريحة المتقاعدين ولعموم الشعب .

4- إعادة انظر بالقوانين الخاصة بشركات البطاقات الالكترونية لدفع رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين وتحديد مبلغ استقطاع الشركات من الرواتب بين إلف الى أربعة آلاف دينار كحد أعلى وحسب الراتب لان استقطاع الشركات حالياً كبير جداً ويؤثر على المتقاعدين والموظفين وأرباح شركات البطاقات تصل الى عشرات المليارات من الدنانير شهريا وهي ضريبة كبيرة جدا يدفعها المتقاعدين والموظفين تذهب لجيوب الفاسدين.

5- وبدلاً من شركات البطاقات الالكترونية الخاصة التي تحقق أرباح كبيرة جدا من رواتب الموظفين والمتقاعدين اقترح تأسيس شركات للبطاقة الالكترونية( بطاقة الدفع ) من قبل مصرفي الرافدين والرشيد تستقطع أرباح قليلة من المتقاعدين والموظفين وتحقق أرباح تعود لخزينة الدولة بدلا من ذهابها الى أصحاب الشركات الخاصة الجشعين والمتواطئين مع فاسدين في وزار ة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد .

أأمل ان تحضى هذه الرسالة والمقترحات باهتمام وبموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لأنها تخدم شرائح من المجتمع عانوا من الإهمال والحرمان وشـــظف العيش سنين طويلة .