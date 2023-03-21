الحكومة توافق على التعاقد مع محاضري تربية الرصافة الثالثة

المتقاعدون يطالبون مجلس النواب بتضمين زيادة الرواتب في الموازنة

بغداد – قصي منذر

طالب المئات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين ،مجلس النواب بتضمين زيادة الرواتب في قانون الموازنة الذي يجري مناقشته.

ودعوا في احاديث امس (مجلس النواب بانصافهم وزيادة رواتبهم في الموازنة التي يجري مناقشتها داحل المجلس ،لتكون فقرة ملزمة للحكومة بعدما اخلت بوعودها لانصاف هذه الشريحة المعطاء التي افنت سنوات شبابها في خدمة الدولة).

غلاء المعيشة

مؤكدين ان (الزيادة استحقاق واجب تنفيذه بموجب قانون التقاعد ،لكن وزارة المالية تصر على تجاهل مطالبنا ،برغم تأكيد زيادتها بما يتلاءم مع غلاء المعيشة)، مشددين على (ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بائسة غير مجدية ولا تكفي لسد نفقاتهم اليومية)، مؤكدين انه (من واجب الحكومة دعم هذه الشريحة والوقوف الى جانبها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد).

وحسمت وزارة التجارة، موضوع عقود موظفي كبار السن والصحوات مع هيئة التقاعد العامة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مسألة عقود موظفي كبار السن والصحوات ، جرى حسمها مع هيئة التقاعد العامة، بإنجاز معاملاتهم التقاعدية ومن الذين سبق أن تم تثبيتهم وإحالتهم الى التقاعد ولم تحسب لهم الحقوق التقاعدية).

واضاف ان (الفريق الوزاري الذي شكل بتوجيه من الوزير التجارة أثير الغريري وبرئاسة مستشار الوزارة جمال الأسدي ،التقى مع رئيس هيئة التقاعد ،لشرح حيثيات الموضوع والإجراءات بشأن عقود موظفي كبار السن والصحوات الذين تم تثبيتهم وإحالتهم الى التقاعد ولم يتم احتساب أي حقوق تقاعدية لهم حتى الآن للتوصل إلى صيغة مشتركة لحسم موضوعه)، وتابع انه (جرى التوصل الى اتفاق على إرسال فريق عمل من قبل الهيئة الى مركز الوزارة لغرض إنجاز معاملاتهم التقاعدية بعد اكمال أوليات موضوعهم من قبل الشركات والاستقطاعات التقاعدية وإضافة الخدمة).

ولفت الى ان (الوزارة حرصت على اتخاذ عدة إجراءات لحل هذا الموضوع ومنذ تثبيتهم واحالتهم الى التقاعد وبموجب القانون ،والذي تسري احكام القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة موظف عقد لبلوغهم السن القانونية). في غضون ذلك ، وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع محاضري الرصافة الثالثة ،عقد تجدد احتجاجاتهم امام الوزارة للمطالبة بحقوقهم.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع محاضري الرصافة الثالثة).

واضاف ان (الوزير ابراهيم نامس الجبوري ،قدم التهاني للمحاضرين، واعرب عن شكره لرئيس الوزراء ووزيرة المالية لموقفهم الداعم للملف التربوي عامة والمحاضرين خاصة).

على صعيد متصل ،أعلن عضو هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء خليل العطواني، تجهيز مدارس مدينة الصدر وشمال وغرب بغداد بأكثر من 2200 مقعد مدرسي جديد لسد النقص الحاصل.

دفعة جديدة

وقال العطواني في تصريح امس إنه (تمَّ توزيع دفعة جديدة ضمن مبادرة رئيس الوزراء الهادفة إلى معالجة الاحتياج الفعلي للمدارس في جانبي الكرخ والرصافة)، واشار الى ان (مخازن تربية الرصافة الأولى تسلَّمت 750 والرصافة الثالثة 750 مقعداً والكرخ الثانية 750 مقعدا)، مؤكدا ان (هذه المقاعد وُزِّعَت بين المدارس المحتاجة ضمن القواطع التابعة لمديريات التربية، لاسيما أطراف بغداد التي تعاني من نقص كبير، بحضور مديري التربية في الرصافة الأولى والثالثة والكرخ الثانية والتجهيزات والمخازن فيها).

واوضح العطواني ان (المجهز إلى مديريات التربية الستة في بغداد على جانبي الكرخ والرصافة بلغ 40 ألف مقعد مدرسي منذ إطلاق مبادرة رئيس الوزراء).

ولفت الى ان (الاحتياج الفعلي يبلغ أكثر من 60 ألف مقعد مدرسي مزدوج،وان العدد الإجمالي الموزع بين مدارس بغداد والمحافظات بلغ أكثر من 105 آلاف مقعد مدرسي).

واستطرد بالقول ان (رئيس الوزراء يؤكد الاستمرار بالتجهيز لتلبية الحاجة الفعلية لجميع المدارس في بغداد والمحافظات، وضمن الخطة التي وضعتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الخاصة بتنفيذ المبادرة الوطنية لتجهيز المدارس في العراق).