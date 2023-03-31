إطلاق مستحقّات المستفيدين دفعة نيسان الجاري

المتقاعدون يطالبون الحكومة بزيادة الرواتب وصرف عيديّة مجزية

بغداد – قصي منذر

تسلم المتقاعدون ،رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني دون وجود عيدية الفطر التي تحدث عنها رئيس هيئة التقاعد العامة ووعد باستحصال موافقة الحكومة على صرفها للمستفيدين ،واكدوا ان شهر رمضان سينتهي قبل ايام من صرف مستحقات الشهر المقبل.وقالوا في احاديث امس (ننتظر من الحكومة صرف عيدية مجزية للمتقاعدين وقبل انتهاء شهر رمضان ،كونها ستساعد على تهيئة مستلزمات العيد)، واضافوا انهم (تسلموا رواتب دفعة نيسان دون وجود العيدية التي تحدث بها رئيس هيئة التقاعد قبل ايام ووعد باستحصال موافقة رئيس الوزراء على صرفها للمستفيدين)، واعربوا عن املهم بإن (تلتفت الحكومة لاوضاعهم والعمل على انصافهم عبر زيادة الرواتب التي لا تكفي لسد متطلبات اسرهم ونفقات العلاج وغيرها من الامور الطارئة التي يواجهونها بشكل يومي). ووزع مصرفا الرافدين والرشيد، رواتب المتقاعدين للشهر الجاري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري ،وانه بإمكان المتقاعدين تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه)، من جانبه ، قال مصرف الرشيد في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس انه (رفع رواتب المتقاعدين ،ودعا المستفيدين الى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الإلكتروني لتسلم مستحقاتهم المالية). كما اطلق الرافدين ،رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية للشهر الجاري.وقال البيان إنه (تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء)، وأضاف أن (الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب تسلمه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه)، وتابع البيان ان (المصرف منح دفعة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار)، مشيرا الى ان (صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة ،وذلك بعد أن يستكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد)، داعيا المتقاعدين إلى (مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة)، مؤكدا ان (المصرف يواصل العمل على منح دفعات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالرافدين)، ولفت الى ان (السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين ،تكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف دون الحاجة لكفيل).

وأضاف ان (السلف تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً وحسب استحقاق المستلف الذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي، وان التقديم اليها إلكترونياً وعبر التطبيق الإلكتروني للمصرف). وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ، قد اطلقت رواتب الإعانة الاجتماعية. وقالت في بيان إنها (أطلقت الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و690 ألف اسرة، بمبلغ إجمالي يصل الى أكثر من 366 مليار دينار)، من جانبها ، قالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن (عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و222 ألف اسرة، بمبلغ يصل الى أكثر 296 مليار دينار، في ما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 467 ألفاً، بمبلغ يصل إلى أكثر من 70 مليار دينار).