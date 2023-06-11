المتقاعدون يخرجون عن صمتهم ويطالبون بالإنصاف

بغداد – الزمان

ناشد متقاعدون، رئيس الوزراء محمد السوداني، وهيئة التقاعد الوطنية، احتساب النسبة التراكمية ثلاثة بالمئة بدلاً من 2,5 استناداً الى المادة 66 من قانون الموازنة العامة رقم 23 لعام 2021 المتضمنة احتساب الحقوق التقاعدية بالنسبة المذكورة عن كل سنة مجتزأة للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المتمثل بقانون التقاعد رقم 26 لعام 2019 بحسب كتاب رسمي. وذكرت مناشدة نصية من قِبل المتقاعدين تلقتها (الزمان) امس ان (الكتاب الرسمي تضمن المطالبة بتعديل رواتب المتقاعدين كافة المشمولين بالمادة المذكورة مع صرف الفروقات بالراتب بأثر رجعي اي اعتباراً من مطلع كانون الثاني عام 2021)، مشيراً الى ان (المتقاعدين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة بسبب قلة رواتبهم التقاعدية مع ارتفاع الاسعار، مادعاهم الى التخفيف عن كاهلهم بتقليل نسبة الفوائد على السلف المُقدمة من مصرف الرافدين من 7 بالمئة الى 2 بالمئة)، واضاف متقاعدون في رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء (ضرورة زيادة رواتب المدنيين والعسكريين الى 400 الف دينار شهيرياً لتحسين الاحوال المعيشية المتدنية للمتقاعدين وعوائلهم، على ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين 800 الف دينار شهرياً)، ولفتوا الى ان (المادة 14 من الدستور تؤكد مساواة العراقيين امام القانون دون تمييز في المجالات كافة بضمنها المجال الاقتصادي)، داعين الى (معالجة شكلة التمييز في تسلم الرواتب حيث ان مزدوجي الرواتب ممن يتسلمون راتبين الى خمسة رواتب بلغ عددهم اكثر من 300 الف مواطن وبالمقابل تدفع الدولة لهم رواتباً بأكثر من ترليون دينار مايعادل 3 الاف مليار دينار سنوياُ)، واوضحوا ان (القانون يسمح لهم بالجمع رواتب الجرحى وذوي الشهداء والمفقودين ورفحاء والخدمة الجهادية والسجين السياسي، وعضوية المجالس المحلية والبلدية والبرلمان، ما ييستدعي التدخل الحكومي لمنع التجاوز على الحقوق والتمييز وتقليل الفوارق الكبيرة بين الرواتب).

واطلقت وزارة الهجرة والمهجرين، الدفعة الاولى من المنحة المالية للعائلات المندمجة في المحافظات، بالتزامن مع الزيارات الميدانية الاخيرة التي اجرتها الوزيرة ايفان جابرو في المحافظات ولقائها عائلات النازحين، انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، لإنهاء ملف النزوح ودعم العائلات العائدة الى مناطق سكناها. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الدفعة الاولى شملت 1128 عائلة، في إطار الدعم اللامحدود التي تقدمها الوزارة من اجل تخفيف معاناة العائلات وتشجيعها للاندماج من جديد بعد تعرضها لأبشع الظروف النفسية والاقتصادية السيئة ابان سيطرة تنظيم داعش وتهجيرهم من مدنهم). واشرفت جابرو على سير العمل في فرع الوزارة بمدينة كركوك، مطلعة على احوال 400 مواطن من فئة. وقال البيان ان (الوزيرة اطلعت على سير العمل في فرع الوزارة للإطمئنان على مدى مستوى الخدمة المقدمة للنازحين والوقوف على احتياجاتهم، اثناء الزيارة التي اجرتها الى المحافظة)، موعزة الى (الملاكات في الوزارة بالاستمرار في توزيع المساعدات الإغاثية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنجاز معاملاتهم، فضلاً عن متابعة خطط إعادة الاستقرار في مناطق العودة).