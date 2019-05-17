المتظاهرون‭ ‬يزيلون‭ ‬متاريس‭ ‬الخرطوم‭ ‬ويطالبون‭ ‬العسكري‭ ‬باستئناف‭ ‬التفاوض

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الجمعة‭ ‬إزالة‭ ‬المتاريس‭ ‬والركام‭ ‬حول‭ ‬مقر‭ ‬اعتصامهم‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬بعدما‭ ‬طالب‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬بإزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬أعاقت‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬العاصمة‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬العملية‭ ‬الانتقالية‭.‬

وعلّق‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬الاربعاء‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬التظاهرات‭ ‬لمدة‭ ‬72‭ ‬ساعة،‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬صمّم‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬تدهور‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬المتظاهرون‭ ‬متاريس‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬عدة‭.‬

ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬قادة‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وقادة‭ ‬التظاهرات‭ ‬لوضع‭ ‬التصور‭ ‬النهائي‭ ‬للمجلس‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬شؤون‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وهي‭ ‬أكثر‭ ‬مسألة‭ ‬شائكة‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬لإعادة‭ ‬الحكم‭ ‬المدني‭ ‬للسودان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬الجيش‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إطاحة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬المستبد‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭. ‬ودعا‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬برهان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إلى‭ ‬«إزالة‭ ‬المتاريس‭ ‬جميعها‭ ‬خارج‭ ‬محيط‭ ‬الاعتصام»،‭ ‬وفتح‭ ‬خط‭ ‬السكة‭ ‬الحديد‭ ‬بين‭ ‬الخرطوم‭ ‬وبقية‭ ‬الولايات‭ ‬ووقف‭ ‬«التحرّش‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والشرطة‭ ‬واستفزازها»‭.‬

وفي‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نهار‭ ‬الجمعة،‭ ‬بدأ‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬المتاريس‭ ‬مرددين‭ ‬هتافات‭ ‬ثورية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النيل‭ ‬وهو‭ ‬شارع‭ ‬رئيس‭ ‬شلّ‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬لعدة‭ ‬أيام‭.‬

وقال‭ ‬متظاهر‭ ‬غاضب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬آخرون‭ ‬خلفه‭ ‬يزيلون‭ ‬حجارة‭ ‬وركاماً،‭ ‬«إذا‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬مطالبنا،‭ ‬سنقوم‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬المتاريس»‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

–‭ ‬قرار‭ ‬«مؤسف»‭ ‬–

وأقام‭ ‬المتظاهرون‭ ‬المتاريس‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬التفاوض‭ ‬الاثنين،‭ ‬لكنّ‭ ‬المتاريس‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭.‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬متاريس‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬الخرطوم‭ ‬أمر‭ ‬«غير‭ ‬مقبول‭ ‬تماما»،‭ ‬لكن‭ ‬قادة‭ ‬المجلس‭ ‬سيسمحون‭ ‬باستمرار‭ ‬الاعتصام‭ ‬امام‭ ‬مقر‭ ‬الجيش‭.‬

وأدى‭ ‬المتظاهرون‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬الجيش،‭ ‬حيث‭ ‬جلس‭ ‬المصلون‭ ‬على‭ ‬سجادات‭ ‬ملونة‭ ‬تراصت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

وحققت‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقادة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬اختراقا‭ ‬مهما‭ ‬الاثنين،‭ ‬لكن‭ ‬أحداث‭ ‬عنف‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬حياة‭ ‬خمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬وضابط‭ ‬جيش‭ ‬شابت‭ ‬الموقف‭.‬

واتهم‭ ‬المتظاهرون‭ ‬قوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عما‭ ‬حدث،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬برهان‭ ‬قال‭ ‬«لقد‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬اطلقوا‭ ‬النيران‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الامن»‭.‬

واتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬العنف‭.‬

بدوره،‭ ‬اعتبر‭ ‬تحالف‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬المفاوضات‭ ‬بـ»المؤسف»‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عنه‭ ‬الخميس‭ ‬«سيستمر‭ ‬اعتصامنا‭ ‬بالقيادة‭ ‬العامة‭ ‬وكافة‭ ‬ميادين‭ ‬الاعتصام‭ ‬في‭ ‬البلاد»‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«تعليق‭ ‬التفاوض‭ ‬قرار‭ ‬مؤسف‭ ‬ولا‭ ‬يستوعب‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف»‭.‬