منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم

المتصدّر يخرج للبصرة والوصيف يضيّف الديوانية

الناصرية – باسم الركابي

يخوض المتصدر الشرطة 55الاختبار المهم لة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على نفط البصرة رابع عشرالترتيب 33 في مباراة تاتي بعد تعادل مع الغريم الجوية وقبلها السقوط في ملعب الوسط امام صعوبات الذهاب لكنه يسعى لتحقيق الهدف والعودة بسرعة للنتائج المطلوبة وتظهر قدراته كبيرة على تحقيقه في ظل تكامل المفارز التي ستدخل اللقاء برغبة الفوز من اجل تشديد قبضتة على الصدارة الاستمرار فيها والابتعاد بها عبر توسيع الفارق مع الغريم وبإمكان الفريق اللعب بشكل جيد وتحقيق الفوز ومواصلة مسعاة للتقدم والدفاع عن اللقب امام اخر عشر جولات بعدما واصل نجاحاته وسبب الاحباط لاقرانة بتحقيق 16فوز والعمل على تعزيز النتائج والعودة بجديد و بكل النقاط بفضل افضليتة من خلال موجود العناصر وما تمتلك من مهارات فردية وتقديم الأداء الجماعي المؤثر من جولة لأخرى كما يدخل المضيف المواجهه بعد خسارة دهوك الدور الماضي وبدون فوز من اربع جولات والتراجع لمركز متاخر ويريد ان يعوض ذلك بتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة المرحلة والحد من الوضع السلبي الذي أضر بالفريق وذلك بالتعويل على اداء الاعبين المطالبين بتدارك الأمور بتحقيق الفوز في اختبار صعب لكنه قادر على خوض المواجهة باهتمام وتصحيح المسار و التذكير بالبداية الجيدة.

الجوية والديوانية

ويامل الوصيف الجوية53 بتعثر الشرطة في البصرة من أجل استعادة الصدارة خلال لقائه مع ضيفه المتذيل الديوانية ومحاولة تجاوز عثرتي الجولتين السابقتين امام دهوك والشرطة وإهدار اربع نقاط ظهر تأثيرها في سباق الصدارة التي تتطلب خوض ما تبقى من مباريات بحذر كبير وتجاوز نقاط الضعف التي اخذ يعاني منها الجوية امام تحديات النتائج والسعي اليوم لتحقيق خطوة في ظل تصاعد المنافسة على المراكز وباتت مهمة مؤمن سليمان شاقة امام ضغط الجمهور الذي لا يقبل بغير اللقب ورغم الجوي مرشح للفوز لكن الديوانية يريد قلب الطاولة وإحراج الأزرق امام جمهوره مع ان الاعبين يدركون صعوبة المهمة في ظل الحالة التي يمر فيها الفريق لكنه سيواجه اصحاب الأرض بالأداء الجيد كما عمل امام الطلاب وكان الأقرب للفوز من التعادل ويريد تكرار نفس السيناريو تحت انظار وسائل الإعلام مع تلقية21 خسارة لكن لسان حالة الفريق يقول علينا ان نلعب للنهاية.

الكرخ ودهوك

ويامل الكرخ اكثر المتضررين الاسبوع الماضي بخسارة الحدود في عقر دارة والتراجع ثلاثة مراكز واكثر شعورا بمرارة الهزيمة التي تركت غصة في نفوس اللاعبين واحمد عبد الجبار الذي لايريد من الأزمة ان تطول تحت أي مسوغ كان ويريد التوصل للحلول عبر تجديد الثقة بقدرات اللاعبين والعودة لمو اصلة تقديم المباريات المهمة والتخطيط لتخطي عقبة دهوك الذي استعاد دورة بإضافة اربع نقاط من تعادل من الجوية وثلاث نقاط من الفوز على نفط البصرة كما استعاد مركزة السادس الذي سيحضر جاهزافي ملعب الكرخ لتحقيق النتيجة والاقتراب من الطلاب وهو ما سيحاول القيام بتسخير قدرات عناصره على تحقيق ذلك بقيادة سليمان رمضان لمواصلة الصحوة لكن الكرخ يبقى طرفا صعبا .

ميسان وزاخو

ويامل نفط ميسان تجاوز نكسة الصناعة الغير متوقعة والتراجع للمركز التاسع عبر اللعب بدعم عاملي الأرض والجمهور للعودة لسكة الانتصارات في اختبار غير سهل مع كل الدعم الذي سيوفر له امام الضيف زاخو سادس عشر الذي استعاد توازنة مع اول مهمة للمدرب نزار محروس بالفوز على الكهرباء وسط سعادة الجمهور والإدارة والرغبة في مواصلة الانتصارات لتجاوزالمركز المتأخر والفوز اليوم سيمنح الفريق ثقة عالية لكن المهمة صعبة جدا لان اهل العمارة يرفضون هزيمـــــــة اخرى تواليا.

مباراتا الغد

وينتظر جمهور الطلاب أن ينتفض فريقهم للتخلص من الترهل ومعاناة التذبذب الاخير تراجع معدل الترتيب وفي انتهاز فرصة مواجهة المنهك النفط ولو لم تكن متاحة مع كل ظروفةالصعبة لكنه سيستمر البحث عن كل ما يدعم الامور باتجاه تحقيق البقاء التي قد يزيدها عرقلة بعد اكثر الطلاب الذين يكونوا قد تعلموا الدرس من الديوانية لتدارك الوضع والعلاقة المتازمة مع الأنصار عبر تقديم الاداء والنتيجة واستعادة ثقة جمهورهم الذي لازال يجد الفريق بغير القادر على مواجهة التحديات و تخطي حتى فرق المؤخرة وامام تحديات العودة لمربع الترتيب واتساع الفارق مع المتصدر الى11 و عن الكهرباء الرابع 5 وسيلعب لقاء النفط تحت تاثير النتيجة بعد الذي حصل الاسبوع الماضي .

اربيل والوسط

وينتظر جمهور اربيل ان يستمر الفريق تقديم الاداء وتحقيق فوز اخر تحت أنظارهم والخروج بكامل النقاط على ضيفه الوسط للتقدم لموقع افضل في جدول الترتيب في ظل الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفــــــوز على النفط ولانه يمتلك الحلول بفضل قدراتة التهدــــــــيفية وقوة الدفاع وبات متكاملا منذ تولي ادارتة من قبل عباس عبيد في افضل فترات المشاركة بتخطي عقبات غير سهلة ويريد تجديد الموعد مع نتيجة اخرى لاسعاد جمهوره وبمـــــــقدوره تحقيقها فيما سيواجه الوسط تحدي اخر بعد خسارة الزوراء الدوري الماضي ويدرك جهازة الفني كم هي صعبة المهمة و تتطلب خوضها بــــقوة ونشاط اذا ما أراد عرقلة مسار اربيل المتألق وإحباطة من خلال تقــديم الـــــــمل الاستثـــــــنائي لكنها مواجهة صعبة تتطــــــلب المزيد من الحذر.