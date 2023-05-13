المتحف الوطني يتسلم رسمياً قطع اثار معارة منذ 100 عام

بغداد – ابتهال العربي

وقعت امانة بغداد وبلدية باريس ،مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات في الجانب الخدمي الذي يشمل المياه والصرف الصحي وادارة النفايات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (امين بغداد عمار موسى وعمدة باريس آن هيدالغو، وقعا بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما). وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، مع عمدة باريس جهود اعادة النازحين الى مناطقهم بعد توفير الاجواء المناسبة ،واوضاع قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل في قصر بغداد هيدالغو والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه، واكد ان العراق مر بظروف معقدة من حروب وعنف ،حيث سخرت موارد البلد لمواجهة هذه التحديات)، واشار الى ان (الوضع أفضل بكثير ومع تطورات إيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية في كافة المجالات مثل المستشفيات والطرق والمدارس)، واضاف البيان ان (اللقاء تطرق الى وضع النازحين وأهل سنجار والمعاناة الكبيرة التي تواجههم في حياتهم)، واكد رشيد (أهمية إنهاء هذا الملف وإعادة المواطنين النازحين إلى مناطقهم السكنية بعد توفير الأجواء المناسبة لهم). من جانبها ، اكدت هيدالغو أن (العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة، معربة عن تطلّع فرنسا وإدارة مدينة باريس لتعزيز التعاون والارتقاء بالخطط المستقبلية).

زيارة رسمية

واكد رشيد، في وقت سابق ،استعادة 6 الاف قطعة أثارية كانت معارة للمملكة المتحدة في عام 1923 لأغراض الدراسة والبحث.

وأكد رشيد خلال مؤتمر في مطار بغداد الدولي ،بعد اختتام زيارة رسمية لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ووكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي ومدير الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد ونائب السفير البريطاني لدى العراق سيرينا ستون انه (تم اعادة 6 الاف قطعة أثارية تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق)، واشار الى ان (إعادة هذه القطع ا من المملكة المتحدة ،تعد ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق)، واشار الى ان (هذه العملية تجسد الحرص على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية للبلد ودلالاتها الإنسانية الكبيرة)، واعرب رشيد عن (دعمه لجهود استرداد القطع الأثارية وحتى تتم استعادة آخر قطعة من ثرواتنا الوطنية إلى المتحف وبما يحفظ عراقة هذا التاريخ المجيد، مثمنا الجهود التي بذلت، بتعاون المتحف البريطاني في استرجاع الآثار المعارة).