المتحف العراقي.. إكتظاظ الزوّار

لينا ياقو يوخنا

كانت الاحداث السياسية والامنية التي عصفت بالعراق بعد دخول القوات الامريكية وتحالف ثلاث وثلاثون دولة عام 2003، وقع كبير على مفاصل مهمة وحيوية في البلاد منها المُتحف العراقي الذي يعود تاريخ تأسيسه الى عشرينات القرن الماضي فترة حكم الملك فيصل الاول. اذ تعرض المُتحف في شهر نيسان اي قبل عشرون عاماً تقريباً، الى اكبر عملية سرقة، عند دخول القوات المحتلة الى العاصمة بغداد، وتباينت الآراء حول الجهات التي سرقت اهم الاثار واثمنها اذ يعزو البعض السرقة الى جهات اجنبية كون السرقة كانت مُمنهجة، وبالوقت الذي كانت القوات الامريكية المحتلة تقف مُتفرجة لما يحصل من سرقة ولم تحرك ساكن كانت كثير من القطع الثمينة قد نقلت الى خارج حدود العراق، دون الاكتراث الى القوانين الدولية كالاتفاقيات والمعاهدات التي تمنع تدمير او التعاون في سرقة آثار او تراث اي بلد في حال الحرب، لأن حماية الاعيان المادية كالآثار لها اهمية اسوة بالمواطنين العزل سواء الاطفال او النساء او كبار السن او الشباب المدنيين ، وحتى هذا اليوم لم نسمع عن اي خطوة من قبل اي جهة رسمية دولية تكشف علناً عن الجهات التي كانت تقف وراء المتاجرة بالآثار خارج العراق خاصة وان تلك الدول اكثر تطبيقاً للقوانين، لكن لم تكشف حتى عن الشخصيات او الجهات التي سرقت وساعدت بالسرقة وعن كيفية نقلها بين الدول، واصبح الموضوع طي الكتمان من قبل الجهات الرسمية اذ لم يكشفوا او يعتقلوا من قاموا بهذا الفعل الاجرامي حتى يومنا هذا.

وبقيت ابواب المُتحف مغلقة لسنوات وفي الوقت نفسه كانت عمليات استرداد الآثارالمسروقة مستمرة من قبل الجانب العراق لأعادة الاف القطع من الخارج علماً ان بعض المتاحف الاجنبية مثل “اللوفر” في باريس، ومتحف “برلين” في المانيا، تحوي قطع مهمة ونادرة وثمينة كانت قد سُرقت من المُتحف العراقي ببغداد ، وبعد اعادة الكثير من القطع الآثارية افتتحت ابواب المُتحف رسمياً في عام 2015 امام الزوار ولا زالت الى يومنا هذا. اذ يشهد المُتحف العراقي ونحن في سنة 2023 اقبال كبير خاصة ايام الجمعة كونها عطلة نهاية الاسبوع في بلدنا ،فقد ارتأت ادارة المُتحف فتح الابواب امام الزائرين و تخصيص هذا اليوم للعوائل بعد ان كان المُتحف يغلق ابوابه يوم الجمعة مثل اي مؤسسة حكومية اخرى.

ولقد زرت المُتحف مرات عدة منذ ان افتتحت ابوابه قبل ثمانِ سنوات ، لكن هذه الزيارة والتي كانت يوم الجمعة لها خصوصية اكثر من سابقاتها، لأني رأيت كثير من المشاهد والمواقف التي اسعدتني منذ لحظة دخولي المُتحف وحتى انتهاء زيارتي، فقد اكتظ المكان بالزوار، منهم اجانب من جنسيات مختلفة، ومنهم عراقيون قدموا ومنذ ساعات الصباح الاولى، بدلاً ان ينالوا قسط من الراحة يوم الجمعة بعد اسبوع من التعب وانشغالات الحياة اليومية، الا انهم قدموا لرؤية آثار بلادهم التي تعود الى الاف السنين ولعصور وحقب مختلفة، تمثل شواهد لحضارة بلادهم التي منها انطلق اول حرف وعرفت المجتمعات الكتابة والقراءة، انها حضارة بلاد الرافدين التي قدمت للبشرية الكثير والكثير، ولا يمكن بأسطر قليلة تقديم ولو نبذة عنها، لأن الموجز لحدث واحد فقط ولحقبة زمنية واحدة لبلاد الرافدين يحتاج الى تأليف كتاب وليس مقال.

لوحات صغيرة

واكثر ما لفت انتباهي ،مشهد الاولاد والبنات الصغار وهم يتجولون في اروقة المُتحف ويقرأون اللوحات الصغيرة الموجودة بجانب كل قطعة اثرية والتي تتضمن شرح بسيط عنها – مشهد اكثر من رائع ومُفرح ان يتم تنمية الفضول وحب الاطلاع في شخصيات هؤلاء الصغار وهم يقرأون عن تاريخ اجدادهم ، ويلتقطون الصور مع تماثيلهم ومع القطع الثمينة التي تعود لهم ولحقب حكمهم سواء مسلة حمورابي، او قيثارة عشتار، او الثيران المجنحة، او جدران المعابد مثل الوركاء، او بوابة عشتار، او اسود بابل، الخ….هذا الفضول هو ما يزيد معرفة الانسان وحبه للتعلم وتطوره بالتالي تطور وتقدم البلد، الذي يبدأ من العلم والذي اساسه تنمية الفضول والسؤال والبحث في شخصية كل فرد وبالتحديد في مرحلة الطفولة. وقد تُنمي الرغبة لديهم في ان يكونوا مختصين في علم الآثار وان يكونوا مكملين لمسيرة الباحث والمؤرخ الآثاري “طه باقر” الذي يتوسط تمثاله باحة المُتحف، او قد يكملوا مسيرة الآثاريان ” بهنام ابو الصوف “، و” دوني جورج” ، الذين يعتبرون من الاسماء اللامعة في سماء بلاد الرافدين (العراق ) في هذا المجال.

اتجاه صحيح

ان رغبة الناس وتعطشهم لمعرفة تاريخ بلادهم القديم، من خلال زيارة المُتحف ، مصطحبين ابنائهم وبناتهم معهم ، خطوة في الاتجاه الصحيح وتَصُبُ في مصلحة العراق، اذ تعكس هذه المشاهد للعالم اجمع ثقافة بلد عمره الاف السنين،، وستعطي هذه الصور من المُتحف، انطباع بأن العراقيين بمختلف اديانهم وقومياتهم والوانهم واعمارهم، يحبون بلدهم “العراق” ويفتخرون بحضارتهم “بلاد الرافدين”، وانهم محبين للعلم والمعرفة والتثقف ، من صغيرهم لكبيرهم، كما كان معروف دائماً عنهم بأنهم “اهل العلم ” ، وان الظروف التي مرت بالبلاد ، لم تثني هذا الشعب عن حبه للحياة ، والفرح والتعلم والتثقف، والتي تعتبر زيارة المتحف احد صورها الجميلة، لأنه من المعالم المهمة للبلد ، والتي تجعله قِبلة للسياح من كل انحاء العالم.