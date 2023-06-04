المبعوث‭ ‬الامريكي يبحث‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي اتفاقية‭ ‬المناخ‭ ‬

ابوظبي‭- ‬الزمان‭ ‬

التقى‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬للمناخ‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لأبو‭ ‬ظبي‭ ‬مسؤولين‭ ‬اماراتيين‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬كوب-28‭ ‬المقبل‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وكان‭ ‬كيري‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬تعيين‭ ‬الجابر،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أدنوك‮»‬‭ ‬النفطية،‭ ‬لرئاسة‭ ‬القمة‭ ‬المناخية‭. ‬وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬كيري‭ ‬للإمارات‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬والكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬قي‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬عن‭ ‬اختياره‭ ‬لرئاسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬بسبب‭ ‬منصبه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الشرطة‭ ‬النفطية‭ ‬الحكومية‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬ان‭ ‬كيري‭ ‬التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وسلطان‭ ‬الجابر‭.‬‮ ‬‭ ‬وتطرّقت‭ ‬المحادثات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والعمل‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬الدولة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

وعرض‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬مبادرات‭ ‬البلدين‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناخ‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬شدّد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الإمارات‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬نهج‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويدعو‭ ‬الجابر‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬وتمويل‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬مفضّلا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬التقاط‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭.‬

ووفقا‭ ‬لخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬وهي‭ ‬مكلفة‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬بديلا‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭.‬