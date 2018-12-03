المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬يتباحث‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬وايران‭ ‬تدعم‭ ‬مفاوضات‭ ‬ستوكهولم‭ ‬

المباشرة‭ ‬بإخلاء‭ ‬جرحى‭ ‬الحوثيين‭ ‬الى‭ ‬مسقط

صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

التقى‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬قيادات‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثيين،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جهوده‭ ‬لعقد‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬ولم‭ ‬يدل‭ ‬غريفيث‭ ‬بأي‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬المطار‭.‬

تأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستهبط‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬لإخلاء‭ ‬50‭ ‬جريحاً‭ ‬من‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬“بناء‭ ‬الثقة”‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭. ‬وكان‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬الرياض‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬“طائرة‭ ‬تجارية‭ ‬تتبع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستصل‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬لإخلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬المقاتلين”‭ ‬الخمسين‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية،‭ ‬وسيرافقهم‭ ‬“50‭ ‬مرافقاً‭ ‬و3‭ ‬أطباء‭ ‬يمنيين‭ ‬وطبيب‭ ‬يتبع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة”‭. ‬ويعتبر‭ ‬ملف‭ ‬الجرحى‭ ‬الحوثيين‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لعقد‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭.‬

فيما‭ ‬أعربت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تأييدها‭ ‬لمحادثات‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬بوساطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬“العدوان‭ ‬الوحشي”‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬“مشعلي‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬يحققوا‭ ‬ايا‭ ‬من‭ ‬أهدافهم‭ ‬السياسية‭ ‬وأهدافهم‭ ‬للهيمنة‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬المريرة‭ ‬والعدوان‭ ‬المدمر‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني”‭. ‬وتعتزم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استضافة‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬تحالفا‭ ‬يشن‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وتتهم‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ايران‭ ‬بدعم‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬بالسلاح،‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬تنفي‭ ‬الاتهام‭ ‬وتؤكد‭ ‬ان‭ ‬دعمها‭ ‬للمتمردين‭ ‬سياسي‭.‬

وقالت‭ ‬إيران‭ ‬إنها‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭‬

وأضاف‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬“ممارسة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مصدري‭ ‬الأسلحة‭ ‬للمعتدين‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬والسماح‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني‭ ‬بتقرير‭ ‬مصير‭ ‬بلادهم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية”‭.‬

وفي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فشلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬المتمردون‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتهم‭ ‬وإجلاء‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬صفوفهم‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬