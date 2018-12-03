المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬يتباحث‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬وايران‭ ‬تدعم‭ ‬مفاوضات‭ ‬ستوكهولم‭ ‬

المباشرة بإخلاء جرحى الحوثيين الى مسقط
صنعاء – الزمان
التقى مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث مساء الإثنين في صنعاء، قيادات في جماعة الحوثيين، في اطار جهوده لعقد مباحثات سلام في السويد هذا الشهر. ولم يدل غريفيث بأي تصريحات للصحافيين في المطار.
تأتي الزيارة بعد إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 جريحاً من المتمرّدين الحوثيين إلى مسقط في خطوة تندرج في إطار “بناء الثقة” بين الأطراف. وكان التحالف العسكري بقيادة الرياض قد أعلن ليل الأحد الاثنين في بيان أن “طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل يوم غدٍ الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين” الخمسين إلى العاصمة العمانية، وسيرافقهم “50 مرافقاً و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة”. ويعتبر ملف الجرحى الحوثيين أساسياً في الجهود الرامية لعقد مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.
فيما أعربت إيران الاثنين عن تأييدها لمحادثات السلام في اليمن المقرر أن تجري بوساطة الأمم المتحدة، ودعت إلى إنهاء “العدوان الوحشي” على هذا البلد.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن “مشعلي الحرب لم يحققوا ايا من أهدافهم السياسية وأهدافهم للهيمنة بعد أربع سنوات من الحرب المريرة والعدوان المدمر ضد الشعب اليمني”. وتعتزم الأمم المتحدة استضافة محادثات سلام في السويد بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين. وتقود السعودية تحالفا يشن منذ 2015 حملة عسكرية في اليمن دعما للحكومة المعترف بها ضد المتمردين الحوثيين.
وتتهم دول الخليج والولايات المتحدة ايران بدعم المتمردين الحوثيين بالسلاح، لكن طهران تنفي الاتهام وتؤكد ان دعمها للمتمردين سياسي.
وقالت إيران إنها مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمة
وأضاف بيان الخارجية أن على الدول الكبرى “ممارسة الضغط على مصدري الأسلحة للمعتدين لتسهيل عملية السلام في اليمن والسماح للشعب اليمني بتقرير مصير بلادهم بعيدا عن تدخل الجهات الخارجية”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض المتمردون في اللحظة الاخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة الى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.