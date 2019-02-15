المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬لسوريا‭ ‬يتوقع‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬قريباً

جنيف‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعرب‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬غير‭ ‬بيدرسن‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬«في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن»‭ ‬بهدف‭ ‬«فتح‭ ‬الباب»‭ ‬أمام‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭.‬

وبيدرسن‭ ‬النروجي‭ ‬الجنسية‭ ‬استلم‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬وهو‭ ‬رابع‭ ‬وسيط‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وأخفق‭ ‬سابقوه‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬تسوية‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬زادت‭ ‬تعقيداً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬قتيلاً،‭ ‬عدا‭ ‬ملايين‭ ‬اللاجئين‭ ‬والنازحين‭. ‬وأعلن‭ ‬بيدرسن‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أنه‭ ‬يأمل‭ ‬«بالطبع‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن»‭.‬

وتابع‭ ‬«كما‭ ‬قلت،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بدايةً‭ ‬لمحادثات‭ ‬جادة‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التفاوض»‭. ‬وبحسب‭ ‬خطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬150‭ ‬شخصا،‭ ‬تختار‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬50‭ ‬منهم،‭ ‬والمعارضة‭ ‬50،‭ ‬ويبقى‭ ‬50‭ ‬يختارهم‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بهدف‭ ‬إدراج‭ ‬رأي‭ ‬الخبراء‭ ‬وممثلي‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬ورفضت‭ ‬دمشق‭ ‬تلك‭ ‬اللائحة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماء،‭ ‬واقترحت‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬بدعم‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬وتركيا،‭ ‬«تغيير‭ ‬17‭ ‬اسماً»،‭ ‬بحسب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفض‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هويته‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬تقبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتلك‭ ‬اللائحة‭ ‬التي‭ ‬رات‭ ‬أنها‭ ‬تخلّ‭ ‬بتوازن‭ ‬اللجنة‭.‬

‭ ‬ولم‭ ‬توافق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬«ستة‭ ‬تغييرات»،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬واستسلم‭ ‬المبعوثون‭ ‬الثلاثة‭ ‬السابقون،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كوفي‭ ‬أنان‭ ‬والجزائري‭ ‬الأخضر‭ ‬الابراهيمي‭ ‬والايطالي‭ ‬السويدي‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا،‭ ‬في‭ ‬محاولتهم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حلّ‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭. ‬وأطلق‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬تسع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭. ‬وتأتي‭ ‬مهمة‭ ‬المبعوث‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تميل‭ ‬فيه‭ ‬الكفة‭ ‬العسكرية‭ ‬لصالح‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬ثلثي‭ ‬الأراضي‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬التوسع‭ ‬العسكري‭ ‬للمعارضة‭ ‬والجهاديين‭. ‬وأكد‭ ‬بيدرسن‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬«النية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬وسيطاً‭ ‬مدركاً‭ ‬وغير‭ ‬منحاز»‭. ‬لكن‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬المبعوث‭ ‬الجديد‭ ‬هائلة،‭ ‬فالنزاع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بقمع‭ ‬تظاهرات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للديموقراطية‭ ‬ازداد‭ ‬تعقيداً‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬وخارجية‭ ‬ومجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬المفتتة‭.‬

وطغى‭ ‬مسار‭ ‬آستانا‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬الداعمتين‭ ‬لدمشق‭ ‬ومعهما‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬بعض‭ ‬المجموعات‭ ‬المعارضة،‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭ ‬التي‭ ‬رعتها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬

ولدى‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬السوري،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬باتت‭ ‬فيه‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لا‭ ‬مفرّ‭ ‬منها،‭ ‬ومع‭ ‬إعلان‭ ‬واشنطن‭ ‬أنها‭ ‬ستسحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وتعتمد‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭. ‬وليس‭ ‬للمعارضة‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬فعلي‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬أضعفت‭ ‬قدرتها‭ ‬التفاوضية‭.‬