المبرقع يدعو نظيره المصري لحضور كرنفال البصرة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

في اطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية الشقيقة في المجال الرياضي وأهمية بطولة بطولة خليجي 25 لكرة القدم ورمزيتها المتميّزة لدى العراقيين والأشقاء العرب وما تمثله من مناسبة للقاء الأخوة على أرض العراق المضياف ودعم بلدانهم لانجاح البطولة .

فقد وجه وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين المبرقع دعوة رسمية لنظيره المصري اشرف صبحي سلمها في ديوان وزارة الشباب والرياضة المصرية بالقاهرة سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليميّ.

غياب الوزير

وفي مستهل اللقاء نقل السفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليميّ تحيات وزير الشباب والرياضة المبرقع إلى نظيره المصري، كما سلمه دعوته لحضور حفل أفتتاح بطولة خليجي (25) لكرة القدم، التي ستقام في البصرة بتاريخ 9- 6 كانون الثاني المقبل.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الرياضي، والاستفادة من طاقات الشباب، فضلًا عن مناقشة إمكانية التعاون والشراكة بين العراق ومصر في الفعاليات التي تنظم في كلا البلدين

من جانبه هنأ الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري نظيره العراقي على تسنمه مهام عمله الجديد، مرحباً بالدعوة الموجهة إليه، متمنياً للعراق حكومةً وشعباً المزيد من الازدهار والتقدم،

مبدياً استعداد وزارة الشباب والرياضة لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لجمهورية العراق الشقيق

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الشباب والرياضة المصري درعًا تقديرًا للسفير العراقي في القاهرة لما يقدمه من دور بارز في مصر، وإسهامه بشكل كبير في دفع وتعميق العلاقات الثنائية المشتركة في كافة المجالات.