المبرقع ومسعود يبحثان دعم خليجي 25

بغداد-ساري تحسين

التقى وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع في البصرة امس رئيس اتحاد الكرة السابق عبد الخالق مسعود. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الجانبين بحثا دعم تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة على اكمل وجه واستثمار جميع الطاقات لاظهارها كبطولة متميزة عن سابقاتها). وتجري في البصرة استعدادات كبرى لاقامة بطولة خليجي 25 ، فيما شرع العشرات من المشجعين من دول الخليج بالتوافد على المدينة. الى ذلك أقيم امس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في العاصمة بغداد المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي للمواي تاي بإشراف أولمبي ووزاري. وجددت الهيئة العامة ثقتها برئيس الاتحاد مصطفى جبار علگ رئيسا لدورة إنتخابية جديدة، فيما فاز بمنصب النائب الأول علي حميد، كما وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من احمد سلام مراد وسيروان مينه حمه درويش وكرار حيدر عباس وسامي عواد داود.

وحضر المؤتمر الانتخابي مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية علي البدري ومعاونه ليث خضر وممثـــــــــــل وزارة الشباب والرياضة احمد شراد خضير وممثل الاتحاد العربي موسى جبر.