الأولمبي يواجه نظيره العماني اليوم في غرب آسيا

المبرقع ودرجال يهنّئان بالتأهل إلى نصف النهائي

بغداد – كربلاء/ بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

بلغ المنتخب الأولمبي العراقي الدور نصف النهائي من بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً، بعد الفوز الكبير الذي تحقق على نظيره الاماراتي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافساتها، وسجل اهداف المنتخب كل من بلند عمر في الدقيقة 25 من تسديدة قوية من خارج المنطقة، وأضاف حسين عبد الله لاوندي الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد ان استغل خطا المدافع الاماراتي وسدد الكرة على يسار الحارس، وعزز النتيجة اللاعب علي محمد الموسوي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86 بعد ان استحوذ على الكرة وانطلق بها وسددها داخل الشباك، وبهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده الى 4 نقاط تربع فيها على قمة المجموعة الأولى تاركاً المركز الثاني للمنتخب الأردني الذي يمتلك الرصيد نفسه، ولكنه تخلف بفارق الأهداف، فيما احتل الفريق الاماراتي المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة، وسيواجه العراقي نظيره المنتخب العماني بطل المجموعة الثالثة اليوم الاحد على ملعب المدينة في تمام الساعة التاسعة مساءً في مباراة مهمة حيث ينتقل الفائز فيها الى المباراة النهائية، تسبقها في الساعة السادسة مباراة المنتخب الإيراني بطل المجموعة الثانية والمنتخب الأردني صاحب افضل مركز ثاني في المجموعات.

وعبر المدرب راضي شنيشل عن ارتياحه بعد الفوز الذي تحقق والانتقال الى الدور نصف النهائي ،وقال ان (اكثر ما يفرحني هو اسعاد الجماهير الكبيرة التي أتت لمؤازرة الفريق، والتي لولاها لما تحقق الفوز، مضيفاً ان لاعبينا قدموا مباراة كبيرة ومجهودات استثنائية تمكنوا من خلالها السيطرة على مجريات المباراة لصالحهم)، واكد ان (الفريق الاماراتي كان نداً صعباً ولعب باريحية بعيداً عن الضغط، مدركاً ان الفريق العراقي يتوجب عليه الفوز بفارق هدفين على الأقل من اجل ضمان التاهل بعيدا عن الحسابات الأخرى، وان هذا الامر يحتم عليه القتال في الملعب من اجل تحقيق مبتغاه، ولكن العزيمة والإصرار كانت حاضرة لدى لاعبينا الذين قدموا مباراة كبيرة استحقوا على اثرها الفوز وبهذه النتيجة الكبيرة، وكان بالإمكان زيادة الغلة من الأهداف لولا إضاعة عدد من الفرص السانحة نتيجةً التسرع وعدم التركيز، ولكننا في النهاية نقول الحمد لله على التوفيق، وسيكون لاعبونا في اتم الجاهزية اليوم لملاقاة المنتخب العماني الذي اظهر مستوى جيد في البطولة وحقق فوزين متتالين في مجموعته على منتخبي لبنان واليمن).

وعقب انتهاء المباراة توجه وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الى وفد المنتخب لتقديم التهاني، بعد الفوز المستحق الذي تحقق، وحث فيها المبرقع ودرجال لاعبي المنتخب على ضرورة مواصلة المشوار الى نهائي البطولة وتحقيق اللقب، وتحقيق طموحات الجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة لمؤازرة الفريق، واعداً إياهم بمكافاة كبيرة في حال الفوز باللقب. وتحدث مدرب المنتخب الاماراتي الاسباني الجنسية دينا سيلفا عن خسارة فريقه قائلاً ان (الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو الفريق كانت السبب الرئيسي في خسارتنا المباراة بهذه النتيجة القاسية)، مضيفاً ان (فريقه لم يكن خصماً سهلاً واحرج المنتخب العراقي في مناسبات عديدة، ولكن الأخطاء غير المبررة جراء الاحتفاظ بالكرة وعدم ابعادها من قبل بعض اللاعبين سببت لنا مشاكل كثيرة دفعنا ثمنها، سيلفا اكد ان مجموعته كانت الأصعب والاقوى بين المجاميع الأخرى، لذلك فان خوض منافساتها هي محطة اعدادية جيدة لفريقنا من اجل الوقوف على التشكيلة النهائية للمنتخب الاماراتي التي تنتظره مشاركة مهمة في شهر أيلول المقبل، وهو موعد خوض التصفيات المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024).

فيما قال مدير المنتخب الاماراتي جمال بو هندي لقد حضرنا لانجاح البطولة، لان العراق يستحق النجاح في كل شيء، وسنضع يدنا بايديكم من اجل تأكيد كلامنا، لدينا تجربة مع العراق في خليجي 25 والتي حضرناها ووجدنا الترحيب والحفاوة التي لم نجدها في أي مكان من العالم، شعبكم مضياف وطيب، واسم العراق مشتق من العراقة والحضارة والتاريخ، هندي اكد بان البطولة هي محطة استعدادية للتصفيات الأولمبية، وقبل دخولنا بطولة غرب اسيا دخلنا معسكراً تدريبياً في مصر لمدة 10 أيام، ولعبنا فيها مباراة مع المنتخب اليمني، مبيناً ان النتائج دائماً ما تكون مبهمة في المراحل العمرية، اذ ان الدول لاتقاس بمنتخباتها الشبابية او الأولمبية، وان المقياس يكون بالعمل في اعداد لاعبين للمنتخبات الوطنية.