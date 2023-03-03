طارق الجبوري ضيف جلسة تناقش تقاعد رجال الفن والثقافة:

المبدعون ثروة وطنية وحياتهم لا تقاس بعدد السنين

بغداد – ياسين ياس

ناقش المركز الثقافي في الاتحاد العام للإذاعيين والتلفزيونيين في احدى جلساته موضوعة تقاعد المبدعين من رجال الفن والثقافة وهم في أوج نضوجهم الفكري وعطائهم الفني . وكان ضيف الجلسة المخرج طارق الجبوري،للحديث عن مسيرته الفنية والاخراجية في مجال السينما والدراما، مع عرض الفيلم السينمائي الطويل (الكعكة الصفراء)،وقدم الجلسة الاكاديمي صباح الموسوي متوقفا عند السيرة الذاتية للضيف (ولد الجبوري في بغداد ،يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد،له أفلام عدة في الخيال العلمي وسينما الحرب،اخرج العديد من البرامج منها سينما سينما،نجوم المسرح،وبرنامج قطار العمر والافلام الوثاىقية ،شاهد على العصر،طيور الشمس،رحلة النبي ابراهيم،اخرج العديد من السهرات التلفزيونية منها اللعنة،الياقوتة ،قلوب لاتعرف الياس،براءة ذمة،ومن مسلسلاته خطوة الالف ميل،عابر سبيل زمن القلوب الوحيدة،حضارات في الذاكرة،احفاد النعمان،الافلام الروائية، حب تحت ظلال البردي، خميس يموت اولا، الواسطي، له عدة مقالات ودراسات نقدية،كتب في مجال النقد الفني وتناول عدة افلام عربية منها ، مين فينا الحرامي، روكي، القطار، الهلع، الافوكاتو، والعوامة 70).

وقال الموسوي (اليوم حديثنا ،عن تقاعد الفنان والمبدع والمفكر،هذه موجودة في العراق،الفنان والمبدع ،والمعطاء،يعزل بعد التقاعد،خارج منظومة الحياة)واضاف(المبدع لاينضب الا بعد الموت،هناك شواهد في العراق،الان المبدع سجين في المنزل،كون عزل المبدع جريمة،نريد صاحب قراريهتم بالمبدعين الرواد).

بعدها تحدث المحتفى به قائلا(الحياة مستمرة،اذا الابداع موجود،انا عملت في برنامج قطار العمر،الضيف كان امير الورد ضليع في اللغة العربية،عمل في الدراما والمسرح،كان هناك سؤال كيف حصلت على هذه الاستدامة،قال انا اقرا في السنة 370 كتاب هذه الاستدامة والتحديث )مؤكدا(هناك تهميش لاصحاب الخبرة والابداع،برغم اكتشاف منظرين ان اصحاب التجربة والانجاز في خدمة البشرية من 50- 70 هذا هو الابداع الحقيقي).

وضمت الجلسة مداخلات عدة منها للمخرج صبري الرماحي الذي قال (السبب ليس التقاعد كون هناك انقلابات بين فترة اخرى،يدعمون من خلالها الاصدقاء والمعارف في ادارة الاماكن المهمة،اين الاذاعة والتلفزيون،اين التقنية اين الاجهزة الحديثة،المسلسل العراقي لاصوت لاحركة ،الصورة مشوهة،وكون كل الحكومات المتعاقبة،لم تستوعب الفن).

بيت طين

وشهادة اخرى للفنان عزيز كريم قائلا (نظل نتحدث بين الجدران ولامن مجيب، ايام كانت الإذاعة بيت طين، كنا نقدم برامج للاطفال، تخرج العديد من الفنانين وهم نجوم الان،نحن نخاطب اناس جهلة ، انا عمري الان 80 سنة ،الابداع موجود ،مشكلتنا فقدان الانتماء الى هذا الوطن،اقصد المسؤول).

وقال المخرج جمال محمد في شهادته (مشكلتنا عند كتابة الدستور لم يتم يتناول حقوق الفنان والثقافة،انا بعد التقاعد كانت معاملتي اسرع من الضوء،ظهر هناك ثلاثة يريدون،درجة المدير التي كنت اشغلها هذا هو المنظار والواقع الذي نعيشه).. وكانت هناك مداخلة لحافظ العادلي ومحمد إسماعيل وعقيل مهدي وعزام صالح وبشار طعمة.

وفي نهاية الجلسة تم تكريم المحتفى به بقلادة الابداع ودرع الاتحاد،قدمها المخرج مظفر سلمان، وبعد الجلسة كتب الاكاديمي صباح الموسوي في صفحته في (فيسبوك) عن الجلسة قائلا( تميزت جلسة المركز الثقافي في الاتحاد العام للإذاعيين والتلفزيونيين بحضور كبير ومداخلات فاعلة حول موضوعة تقاعد الفكر والإبداع . حيث اجمع الحضورعلى إن رجال الفكروالإبداع في مجال الثقافة والأدب والفن هم ثروة وطنية وان حياتهم لا تقاس بعدد السنين فالعطاء الفكري لا توقفه إلا المنية. المشكلة ليس بإحالة المبدع على التقاعد بل بتهميشه وعدم توظيف واستغلال خبرة السنين في مواصلة العطاء لكي نخلق تواصل مع الأجيال وبلورة خبرة متراكمة لأنهم الجذر الذي يورق منه كل جديد ، وعليه يجب ان لا تهدر هذه الطاقات والخبرات تحت اي مسمى بل التواصل معهم و منحهم فرص عمل وزج الشباب معهم ومشورتهم في لجان استشارية . لان عملهم فكري ذهني وليس فيزيائي يحتاج إلى جهد وقوة عضلية ولدينا في تجارب العالم في التعامل مع مبدعي الفكر والثقــــافة والفن خير دليل) .