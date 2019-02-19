تصميم المهندسة العالمية الراحلة زها حديد

المباشرة بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي

بغداد – الزمان

باشرت الشركة المنفذة لمشروع بناية البنك المركزي العراقي الفعلية بأعمال التحضيرات لإنشاء الجزء الاول لقاعدة هيكل المبنى الجديد في بغداد من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد. وتتألف القاعدة المكونة من الفولاذ والاسمنت عالي الجودة اللازمة لانجاز اعلى برج تحت الإنشاء في العراق يتألف من 37 طابقاً وبإرتفاع 170 متراً. وتتضمن البناية المطلة على نهر دجلة بمنطقة الجادرية، خزائن للعملة والذهب، ومكاتب، وقاعات للمؤتمرات وأخرى للإجتماعات، ومتحف ومساحة مخصصة للاحتفالات ومواقف سيارات ومساحات خضراء، ونصب تذكاري للمعمارية حديد تكريماً لها.

وينفذ المشروع من قبل شركة عالمية، نفذت أبراج اللهب ومركز حيدر علييف في العاصمة الاذربيجانية باكو. وتبلغ قيمة العقد المبرم مع الشركة 800 مليون دولار، أما كلفة التصميم فبلغت 70 مليون دولار.

وكان البنك قد وقع في كانون الثاني 2012 عقداً مع مكتب حديد لوضع التصاميم الخاصة بالمبنى.

وقد قامت المهندسة بتصميمه ليضاهي المباني العالمية، فيما ترك أمر اختيار الشركة المنفذة لهذا التصميم للجهات الاستشارية في البنك، بسبب التقشف ونفقات الحرب على داعش). وكانت 18 شركة قد تقدمت لإنجاز التصميم، وبموجب الإجراءات القانونية المتبعة، بقيت اربع شركات للمنافسة ليقع الإختيار على احداها.

وكان صالح ماهود سلمان، مدير عام الإدارة في البنك، أشار إلى أن (ردة فعل حديد كانت إيجابية جداً ومتحمسة، لأن تصميم بناية البنك كان أول مشروع تقوم بتصميمه داخل العراق).