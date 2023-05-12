المباشرة بصرف أموال روسية مجمدة في دعم أوكرانيا وبوتين ورامابوزا يتفقان على التعاون

موسكو‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

اتّفق‭ ‬الرئيسان‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬سيريل‭ ‬رامابوزا‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بلديهما،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬اتّهام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بريتوريا‭ ‬بشحن‭ ‬أسلحة‭ ‬سرا‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للكرملين‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬ورامابوزا‭ ‬‮«‬أعربا‭ ‬عن‭ ‬نيّتيهما‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬المصلحة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‮»‬‭. ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البلجيكية‭ ‬الجمعة‭ ‬تخصيص‭ ‬مساعدة‭ ‬إضافية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬تناهز‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬تمّ‭ ‬تمويلها‭ ‬بموجب‭ ‬عائدات‭ ‬ضريبية‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬روسية‭ ‬مجمّدة‭. ‬وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬92‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬عربات‭ ‬مصفّحة‭ ‬وأسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬وأن‭ ‬الشحنات‭ ‬الأولى‭ ‬منها‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬‮«‬سريعا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

أما‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬فسيكون‭ ‬مخصصا‭ ‬للسكان‭ ‬والمدنيين‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬ستوزّع‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبهدف‭ ‬‮«‬تعزيز‮»‬‭ ‬الحضور‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مركزين‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬لبروكسل‭ ‬في‭ ‬مولدافيا‭ ‬وأرمينيا‭.‬

وشددت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬البلجيكية‭ ‬حجّة‭ ‬لحبيب‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬مرافقة‭ ‬وحماية‮»‬‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الذين‭ ‬يلجأون‭ ‬الى‭ ‬مولدافيا‭ ‬المجاورة‭. ‬ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ألكسندر‭ ‬دي‭ ‬كرو‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬تخطط‭ ‬له‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ناجحا‭. ‬الدعم‭ ‬الإضافي‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمه‭ ‬بلجيكا‭ ‬اليوم‭ ‬سيساهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬قدمت‭ ‬بلجيكا‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬العسكري‭ ‬والمدني‭ ‬تناهز‭ ‬قيمتها‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬الجمعة‭.‬

وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمّدة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بلغت‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬625‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬وتعتزم‭ ‬بلجيكا‭ ‬الافادة‭ ‬منها‭ ‬لدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬العسكري‭ ‬والمدني،‭ ‬واستضافة‭ ‬لاجئين‭ ‬أوكرانيين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬وبلجيكا‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأبرز‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حجم‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬تجميدها‭ ‬جراء‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ووفق‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬المجمّدة‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬العائدة‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬الروسي،‭ ‬180‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬ويدرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتيح‭ ‬استخدام‭ ‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمّدة‭ ‬لتمويل‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬حوّلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬التي‭ ‬صادرتها‭ ‬من‭ ‬متموّل‭ ‬روسي‭ ‬نافذ‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬ميريك‭ ‬غارلاند‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬5،4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسي‭ ‬كونستانتين‭ ‬مالوفييف‭ ‬صودرت‭ ‬وسلمت‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لكي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬‮«‬إصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬أحدثتها‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الجائرة‮»‬‭.‬

وتحطمت‭ ‬مروحية‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬طيارَيها‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التي‭ ‬ترجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحادث‭ ‬ناجما‭ ‬عن‭ ‬عطل‭ ‬فني‭. ‬وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬تدريب‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جانكوي‭ ‬في‭ ‬القرم‭ ‬تحطمت‭ ‬مروحية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ام‭ ‬اي‭-‬28‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تحمل‭ ‬ذخائر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬لم‭ ‬يؤد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬قُتل‭ ‬الطياران‭ (…) ‬والسبب‭ ‬الأولي‭ (..) ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬خلل‭ ‬فني‮»‬‭.‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬قرار‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬شديدة‭ ‬العدائية‮»‬‭.‬

وباعلانها‭ ‬أنها‭ ‬ستزوّد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬ستورم‭ ‬شادو‮»‬،‭ ‬باتت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬توفر‭ ‬أسلحة‭ ‬بهذا‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬نعتبر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خطوة‭ ‬شديدة‭ ‬العدائية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬لندن،‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬ضخ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير‮»‬‭. ‬وسبق‭ ‬للبريطانيين‭ ‬والفرنسيين‭ ‬أن‭ ‬استعانوا‭ ‬بهذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬قصوى،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭.‬

وأكدت‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬مستعدة‭ ‬لتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭ ‬وأخذ‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدمار‭ ‬وإزهاق‭ ‬الأرواح‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬روسيا‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ستتخذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬التهديدات‮»‬‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الصواريخ‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬