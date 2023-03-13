المباشرة بتحويل معسكر الرشيد الى معلم وترفيهي

بغداد – فائز جواد

اكدت امانة بغداد، ان معسكر الرشيد سيكون مرفقاً سياحياً كبيراً يضم مساحات خضراء وفنادق صغيرة على ضفاف دجلة. وقال المتحدث بإسم الامانة، محمد الربيعي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مساحة المعسكر اكثر نحو 6 الاف متر مربع، ستستثمرها الامانة في انشاء متنزه كبير شبيه بحدائق بالزورا، بالتعاون مع بلدية الكرادة)، موضحاً ان (المشروع سيضم اماكن ترفيهية وحدائق ومتنزه، فضلاً عن مرافق اخرى للاسترخاء الاستجمام، ومناطق سياحية تتوفر فيها بحيرات وساحات للرياضة وسباق للمركبات)، واضاف انه (سيتضمن بناء فنادق سياحية صغيرة على ضفاف نهر دجلة، دون بناء مجمعات سكنية في المنطقة، بمتابعة بلدية الكرادة ودائرة مشاريع بغداد)، مشيراً الى (زيارة رئيس الوزراء، محمد السوداني الى معسكر الرشيد، للاطلاع على حجم التجاوزات، موجهاً بإحالة اراضي المعسكر الى شركة مستثمرة مختصة لتطويره الى بارك ومساحة خضراء). و اكد امين بغداد، عمار موسى، ان رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لمشروع معسكر الرشيد، وتطوير قطاع الخدمات بصورة عامة، ودعم المناطق المحرومة خدمياً في العاصمة. وقال في تصريح امس ان (الحكومة شكّلت فريق الجهد الخدمي والهندسي، لتطوير وتأهيل مناطق عديدة ضمن حملات خدمية واسعة)، مبيناً ان (الجهد الخدمي وضع آلية جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة لإستمرار حركة الاعمار في جميع مناطق العاصمة والمحافظات).