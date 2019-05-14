المباشرة‭ ‬بالتعداد‭ ‬العام‭ ‬لسكان‭ ‬العراق‭ ‬2020

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء،‭ ‬ضياء‭ ‬عواد‭ ‬كاظم،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬عجلة‭ ‬العمل‭ ‬الفعلي‭ ‬للتعداد‭ ‬العام‭ ‬للسكان‭ ‬للعام‭ ‬2020،‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالتهيئة‭ ‬والتحضير‭ ‬لتنفيذه‭. ‬فيما‭ ‬حذرتناشطون‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬تثبيت‭ ‬حالات‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭ ‬كواقع‭ ‬حال‭ . ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬امس،‭ ‬ان‭ ‬«كوادر‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للاحصاء‭ ‬دأت‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬الحدود‭ ‬الإدارية‭ ‬لكل‭ ‬محافظة»،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬«إنطلاق‭ ‬كوادر‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بغداد»‭. ‬وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬«لقاءات‭ ‬واجتماعات‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬ودول‭ ‬إقليمية‭ ‬وصديقة،‭ ‬قد‭ ‬أبدوا‭ ‬استعدادهم‭ ‬وترحيبهم‭ ‬لمساندتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعداد،‭ ‬لما‭ ‬سيوافره‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬فعلية‭ ‬ووطنية‭ ‬تخدم‭ ‬المخططين‭ ‬والباحثين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬الهيأة‭ ‬العليا‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط»‭. ‬وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء‭ ‬على‭ ‬«توزيع‭ ‬الصلاحيات‭ ‬لرؤساء‭ ‬الشعب‭ ‬لما‭ ‬سيكلف‭ ‬المديرين‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعداد»،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬«التطور‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجهاز‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬الصورة‭ ‬البهية‭ ‬للجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬النافذة‭ ‬التي‭ ‬يطل‭ ‬من‭ ‬خلالها»‭. ‬فيما‭ ‬استعرض‭ ‬قصي‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬رؤوف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬إنجازات‭ ‬المديريات‭ ‬المهمة‭ ‬الفنية»،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬«خطة‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء‭ ‬لعام‭ ‬2019‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬ومتخمة‭ ‬لما‭ ‬ستوافره‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬وطنية‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المسوح‭ ‬الإحصائية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مستخدمي‭ ‬البيانات‭ ‬واحتياجات‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة»‭.‬

كما‭ ‬واستعرض‭ ‬مديرو‭ ‬المديريات‭ ‬الفنية‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمعوقات‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ ‬الأعمال‭ ‬الميدانية‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬والتوجيهات‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭.‬

ووجه‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للإحصاء‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬الأرقام‭ ‬الإحصائية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية،‭ ‬وأكد‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬ACESS،STATA‭ ‬،STATISTICA‭ ‬وإلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعامل‭ ‬الإنساني‭ ‬والحضاري‭ ‬والعادل‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬المهام‭ ‬والايفادات‭ ‬لضمان‭ ‬تحفيز‭ ‬العمل‭ ‬الابداعي‭ ‬وإشاعة‭ ‬روح‭ ‬العدالة‭ ‬وإرساء‭ ‬قواعد‭ ‬التميز‭ ‬مع‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬هدر‭ ‬الوقت‭ ‬واستغلال‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬تقليل‭ ‬الإجازات‭ ‬والرخص‭ ‬الزمنية‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬عديدة‭ ‬وكبيرة‭.‬

وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬العراق‭ ‬حالياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بزيادة‭ ‬نمو‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬800‭ ‬الف‭ ‬الى‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬سنوياً‭.‬