المباشرة‭ ‬بالتعداد‭ ‬العام‭ ‬لسكان‭ ‬العراق‭ ‬2020

بغداد – الزمان
كشف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ضياء عواد كاظم، الثلاثاء ، بأن عجلة العمل الفعلي للتعداد العام للسكان للعام 2020، قد بدأت بالتهيئة والتحضير لتنفيذه. فيما حذرتناشطون من محاولة تثبيت حالات في تجاوز منح الجنسية في الفترات السابقة كواقع حال . ونقل بيان لوزارة التخطيط امس، ان «كوادر الجهاز المركزي للاحصاء دأت العمل على رسم الحدود الإدارية لكل محافظة»، مشيرا إلى «إنطلاق كوادر نظم المعلومات الجغرافية منذ يوم الثلاثاء الماضي بالعمل في محافظة بغداد». وأضاف، أن «لقاءات واجتماعات متواصلة مع منظمات دولية ودول إقليمية وصديقة، قد أبدوا استعدادهم وترحيبهم لمساندتهم ودعمهم في تنفيذ التعداد، لما سيوافره من مؤشرات فعلية ووطنية تخدم المخططين والباحثين، فضلا عن تشكيل الهيأة العليا برئاسة وزير التخطيط». وشدد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء على «توزيع الصلاحيات لرؤساء الشعب لما سيكلف المديرين من أعمال في تنفيذ التعداد»، مشيرا إلى «التطور اللافت في الموقع الإلكتروني للجهاز والذي يعكس الصورة البهية للجهاز المركزي للإحصاء، إذ يعد النافذة التي يطل من خلالها». فيما استعرض قصي عبدالفتاح رؤوف مدير عام الشؤون الفنية إنجازات المديريات المهمة الفنية»، مؤكدا أن «خطة عمل الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2019 هي خطة طموحة ومتخمة لما ستوافره من مؤشرات وطنية متنوعة من خلال تنفيذ المسوح الإحصائية العديدة التي تلبي احتياجات مستخدمي البيانات واحتياجات خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة».
كما واستعرض مديرو المديريات الفنية أبرز الإنجازات والمعوقات التي ترافق الأعمال الميدانية لوضع الحلول والتوجيهات بشأن ذلك.
ووجه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى متابعة الأرقام الإحصائية الصادرة من المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والدول العربية لمواكبة التطورات الحاصلة في المجالات الفنية، وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الإحصائية في البرامج ACESS،STATA ،STATISTICA وإلى أهمية التعامل الإنساني والحضاري والعادل في توزيع المهام والايفادات لضمان تحفيز العمل الابداعي وإشاعة روح العدالة وإرساء قواعد التميز مع الابتعاد عن هدر الوقت واستغلال أوقات الدوام الرسمي مع محاولة تقليل الإجازات والرخص الزمنية لما يقوم به الجهاز من مهام عديدة وكبيرة.
وتشير التقديرات الى ان عدد سكان العراق حالياً أكثر من 38 مليون نسمة بزيادة نمو تقدر بـ 800 الف الى مليون شخص سنوياً.