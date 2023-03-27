المبادرة الصينية والرفض الأمريكي – حاكم محسن محمد الربيعي

تقدمت الصين بمبادرة من ست نقاط لا نهاء النزاع الروسي – الاوكراني تضمنت المبادئ الاتية :

1- ضرورة التمسك برؤية للأمن على أساس مشترك وشامل ومستدام، من خلال التمسك بمبدأ احترام وحماية أمن كل بلد، وتعزيز التعاون، والحوار السياسي ومفاوضات السلام.

2- يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان. وفي هذا الإطار تؤكد الوثيقة على أن جميع الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، ويجب احترام سيادتها وحقها في اختيار النظم الاجتماعية ومسارات التنمية بشكل مستقل.

3- من الضروري الاستمرار في الالتزام باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, وأشارت المبادرة إلى أن عقلية الحرب الباردة والنزعة الأحادية والمواجهة بين الكتل والهيمنة تتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة ويجب رفضها.

4- يجب أخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد. وأكدت بكين في هذا الإطار على أنه لا ينبغي ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الآخرين، ويجب على أي دولة، في سعيها لتحقيق أمنها الخاص، أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للدول الأخرى.

5- ضرورة التمسك بالحلول السلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار. وأكدت الوثيقة على أن الحرب والعقوبات ليست طريقة أساسية لحل النزاعات.

6- الحاجة إلى ضمان الأمن في كل من المجالات التقليدية وغير التقليدية منها. ودعت الصين في هذا الإطار جميع الدول إلى العمل معا لحل النزاعات الإقليمية والقضايا العالمية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي.

رفض مبادرة

فما الذي يدعو الولايا ت المتحدة ان ترفض المبادرة وما علا قتها, باعتبار الحرب روسية – أوكرانية وبعد من هو صاحب القرار بقبول او رفض المبادرة هل هو الرئيس الامريكي ام الاوكراني, ومن هو رئيس اوكرانيا با يدن ام زيلمسكي وما علاقة دول الاتحاد الاوربي التي أيد بعضها المبادرة في حين البقية يبدوا تنتظر ما تراه الولايات المتحدة ولا يمكنها اتخاذ القرار المناسب بأنهاء الحرب والحرب في كل اشكالها ,نتائجها مأساوية لطرفي النزاع لا نها تقتل الناس سواء بالتعمد او بالخطأ في كلا الحالتين هي مأساة لا نها تنهي حياة البشر وهو امر مرفوض في كل المعايير ,لكن الطرف الذي يرى ان اقتصاده ينتعش في نشوب الحروب يتمسك بالحروب كوسيله لحل النزاعات الدولية والإقليمية , وعليه ان الرفض الامريكي للمبادرة الصينية يعني ان انها هي صاحب القرار في قبول او رفض المبادرة وانهاء الحرب, ويعني ذلك انها تهدف من ذلك بعد ان اشركت دول الاتحاد الاوربي في الحرب الى تحقيق ما يأتي :

1- تكريس تبعية اوكرانيا للمسار الامريكي وان ضخامة ما يسمى بالمساعدات والتي وصلت الى عدة مليارات ستكرس هذه التبعية والخضوع للإرادة الامــــــــريكـــية تماما ,وبالتالي ستصبح هذه المساعدات ديون على اوكرانيا حسب ظروف وطبيعة العلاقة بين البلدين , كما حصل لبعض الدول لامجال لذكرها .

2- مشاركة دول الاتحاد الاوربي في الحر ب , و بسبب هذه المشاركة من خلال دعم اوكرانيا وامدادها بالمساعدات العسكرية , مع تفاقم الازمة الاقتصادية في عموم دول الاتحاد الاوربي التي اصبحت تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع الاسعار , وبروز مظاهرات في عموم الدول الأوربية والتي لم تظهر فيها مظاهرات هناك ضجر من شعوبها تجاه سياسة حكوماتها ومن بينها الشعب الامريكي الذي اصبح يعاني من ارتفاع الاسعار رغم الدعم الذي تحاول الادارة الامريكية امتصاص غضب الشعب الامريكي . وفي ذلك مزيدا من التبعية الاوربية للإرادة الامريكية .

3- الرغبة الامريكية في استمرار الحرب من اجل استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لطرفي النزاع ويبدوا ان ذلك استغرق عدة سنوات من اجل تقوية القدرات الاوكرانية بالضد من الدولة الروسية لاسيما ان هناك اتفاق يسمى اتفاق مينسك مر عليه ثماني سنوات دون تنفيذه من قبل اوكرانيا بل ساهمت اوكرانيا في العداء ضد الروس .

4- بين الصين والولايات المتحدة الامريكية حرب اقتصادية غير معلنه لان امريكا تخشى من الهيمنة الصينة اقتصاديا رغم ان حجم التبادل التجاري بين الصين وامريكا يزيد على 300 مليار دولار سنويا . وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الضغط على الصين من خلال دعمها لولاية تايوان الصينية التي تحاول امريكا جعلها اداة بيدها ضد الصين مع ان الصين قادره على ضمها خلال نصف ساعة لكن الصين غير ميالة للحرب ,حيث انتظرت قرن كامل ثم استعادت هوكونغ بهدوء , لكن الامريكان يحاولون ذلك .

5- الحروب من وجهة نظر الادارة الامريكية فرصة لتجارة السلاح ولذلك تحاول اثارة النزاعات اينما وجدت فرصة لإشعال الحروب .

لذلك يأتي دور الامم المتحدة برعاية المبادرة و ايقا ف الحرب بين الطرفين والجلوس الى طاولة المفاوضات وحل النزاع , لا بالحرب بل بالتفاوض وهو ما دعت اليه الصين في مبادرتها واكدت على احترام سيادة الدول وأمنها وهذا هو ما عملت وتعمل امريكا على خرقه دوما وخرقها المستمر لميثاق الامم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية .ألا تعي دول الاتحاد الاوربي الدور الامريكي المعرقل دائما لأي تسوية بين الاطراف المتنازعة , فهي دائما تشجع النزاعات بكل اشكالها .

وان اشراك دول الاتحاد الاوربي في الحروب هو توريط و اضعاف لقدراتها الاقتصادية والعسكرية من أجل استمرار التبعية الاوربية للولايات المتحدة الامريكية .