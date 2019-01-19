اللجان البرلمانية

المبادرة الجديدة في البرلمان – دريد محمود الشاكر العنزي

تعتمد البرلمانات العالمية على تنفيذ التزاماتها التشريعية والرقابية على اللجان ,ومن الصيغ الادارية البديهية ان رئيس البرلمان هو رئيس اي لجنة داخل البرلمان، وتقسم اللجان داخل البرلمان الى لجان دائمة ..يتعلق عملها بقطاع معين اقتصادي او اداري او اجتماعي لجان مؤقتة..يتعلق عملها بمواضيع طارئة اومستجدة تتشكل بقرار وتحل بقرار على ان لاتؤثر على عضوية النائب في اللجان الاخرى وما يفتقده برلماننا هو الى لجنة العقود ومتابعتها ولجنة قانونية متخصصة بالقرارات الدولية القديمة والعقوبات لغرض متابعة رفعها ولجنة متابعةاعمال الهيئات الخاصة خارج الوزارات واللجنة الرقابية الدائمة اما لجنة اللجان اواللجنة المشرفة …فهي لاوجودلها في القانون ولافي التشريعات والتي واجبة الانعقاد الدوري نصف شهري وشهري ,هي لجنة الرئاسات الثلاث التي تعد صمام الامان لاي موضوع عام للبلاد واكيد هه اللجنة يصاغ لها قرارخاص ولها صلاحية الصلاحيات .وموضوعها واضح للعيان وتوصياتها ملزمة وليس قانونا وحسب نوعيةالموضوع اما اعمال اللجان فكل حسب اختصاصها وواجباتها ,ويمكن ان تشترك لجنتان او اكثر في معالجة موضع معين ما ان تشكلت اللجان البرلمانية وبعدالتي واللتيا ,ونحن نترقب الاسماء والصفات العلمية والشخصية لمنتسبيها. من الملاحظ انها لم تحتو على اختصاصات مركزة وعديدة وعلى ام بمستوى وزارات الدولة وخدماتها , وكالمعتاد اعداد ,بل تعدتها لتصل الى 22لجنة وان اعظاءها برلمانيون لكن يجب ان يكون هناك معهم اختصاصيين مما لفت نظرنا ان اول لجنة طولب بتشكيلها ولحساسية هذه اللجنة وكثرة الحديث عن موضوعها او اختصاصها هي لجنة الموازنة ..وقد طالب السيد رئيس البرلمان في حينها عرض الموازنة على لجنة متخصصة وتاخرعرضها لحين تشكيل اللجان الرئيسية والسبب الاساس هوفقدان التخصصات في البرلمان ربما لانها سياسة جديدة لاتقبل المجرب او لانها تطلب التغيير نحو الاحسن … مع العلم ان ادارة ملف الموازنة ,ليس كما يحلو للبعض والذي هو التخصيصات فقط بل يجب ان يكون كما يلي..

— ان تبقى الابواب ثابته واي باب يستجد يضاف في الاخير

— ان تبقى الفرعيات ثابتة واي نقطة فرعية تستحدث تضاف في الاخير

–وان التخصيصات تدرس بالشكل التالي لاكما تهوى جهة معينة اوحسب الرغبات

او بضوابط معينة عامة ..

–توضع نسب عامة للثوابت المتعارف علها ,من عددالسكان المساحة الموقع عدد المشاريع

نسبة القوى العاملة ونسبةالاطفال والنساء والشيوخ والكثير لغرض تحديد اوجه الصرف

…توضع اكثر من موازنة امام اللجنة ويحضر الوزير المعني او رئيس الهيئة ويجلبون معهم الية صرف الموازنات السابقة وتلاحظ نسب والية التنفيذ ونسب العائدية ومدى تحقيق الجانب الاقتصادي والمنفعة المادية لعملية الانفاق … توضع اكثر من موازنة امام اللجنة الموسعة ويحضر كل محافظ امامهم مع الموازنات المصروفة للسنين السابقة لتحديد حجم التنفيذ للموازنات السابقة وعلى ضوئها تثبت الموازنه القادمة اوالتخصيصات للمحافظة, ويؤخذ بنظر الاعتبار عدد نفوس المحافظة والمساحة وعددالوحدات الاداريةالتابعة لها وما تم ذكره اعلاه بهذا الخصوص اما اذا اعتمد مبدأ الحاجة فالموازنة لاتكفي لسد احتياج محافظة اومحافظتين. ومن اللجان المهمة وذات المردود العالي والتي تعطي صيغة مركزية وتعطي خطا علميا وعمليا اقتصاديا ولان البرلمان الاكثر وسع في اختصاصاته من بقية دوائر الدولة فتكون لجنة المشاريع الاقتصادية والتي تظم كافة القطاعات الاقتصادية العراقية , ومنها تتفرع لجنة تنفيذية تابعة لمجلس الوزراء,واجبات هذه اللجنة, تعميم برنامج عمل الى كافة(الدوائر الحكومية والجامعات والكليات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الاقتصادية ….الخ) ((((ان تقدم كل جهه دراسة جدوى متكاملة الى هذه اللجنة لمشاريع تخص محافظة او منطقة وعامة على العراق لمشاريع اقتصادية))))

وبالشكل التالي:-

1-مشاريع حرفية

2-مشاريع اعلى كلفة5 ملايين دينار

3-مشاريع اعلى كلفة 10 مليون دينار

4-مشاريع اعلى كلفة 20 مليون دينار

5-مشاريع اعلى كلفة 30 مليون دينار

6- مشاريع اعلى كلفة 50 مليون دينار

7- مشاريع اعلى كلفة 75مليون دينار

8- مشاريع اعلى كلفة 100 مليون دينار فما فوق

معتمد في ذلك على توفر المواد الاولية والايدي العاملة والطلب العالي في السوق المحلية والحاجة المستمرةلها والمتجددة

وعلى البرلمان ان يصدر تعليمات تسهيل تخصيص هذه المبالغ من المصارفالاهلية لان الهدف منها تنشيط القطاع الخاص ويجب ان لايقل مشاركة المصرف عن خمسة مشاريع من فئةالخمسة الاولى سنويا ,وثلاثة مشاريع من الفئة الباقية، وتجدول وتعمم على كافة المصارف لغرض عدم التداخل ,وتتابع من لجنة تقييم الاداء.

تسهيل مهمة

ومن الضروري جدا ان تكون مدعومة بدعم كامل من الجهات كافة لتسهيل عملية التنفيذ ,على ان تتولى الدوائر التابعة لها كافة عمليات استحصال الموافقات وبكتب رسمية الكترونية تلافيا للتاخير والمعوقات المادية التي تفرض على كل مرحلة منظورة وغير منظور.

وما فات السادة المعنيين وفي الحقيقة على كل المستويات الادارية من الرئاسة الى البرلمان الى مجلس الوزراء والى ادنى المستويات الادارية في الدولة والتي هي ..لجنة تقييم الاداء..

هذه اللجنة صمام امان لكل الاعمال في العراق والمنفذ الاداري لمراقبة كافة الاعمال الادارية والمالية والتنفيذية في الدولة ومن المفضل ان ترتبط بشكل سلسلة فيما بينها لتصل الى اعلى القمة الادارية (((((هرما كان ام جنائن معلقة))))

على ان يهيئ كادر هذه اللجان بدورات ادارية ورقابية متعددة ومتواصلة وبحضور مشترك الى اعلى مستوى اداري ونزول الى اصغر لجنة ..ويمكن خلق برنامج متكامل لها (لانها وسيلة لانتشال الهشاشة والفساد والتلكؤ والتخلف)وذراع قوي لمحاربة اي خلل لتسلسلها وان تقاريرها يجب ان ترفع من جهتين الاولى حسب التبعية الادارية والثانية حسب التبعية المهنية كلجان تقييم وبشكل الرقم سبعة وللمحاصصة الحزبية دور في امرنا هذا مع تبدل وجوه البرلمانيين وبقاء نفس المسميات السياسية قل اوزاد الرقم للفائزين بالمقاعد البرلمانية ,كان من المفروض ان تبقى اللجان وبالخصوص الفنية او باقي منها على الاقل النصف لانهم اصبحواصحاب خبرة فيما مضى من الوقت ,وليس لدينا اعتراض على السابقين ولاعلى اللاحقين ,,لاننا لم نر شيئا منهم الا القليل ينفذ .والكثيريشرع لكن بدون العمل به المهم نسبة وتناسب كانت التشكيلات الجديدة ..الجديد في الامرهو..مما نلاحظة كثرة الاستضافات من قبل اللجان النيابية للسادة المعنيين في الدولة ..وهذا دور رقابي امتازت به الدورةالحالية من البرلمان وهو دور اساسي في مهام اللجان وجيد جدا..نتمنى على اللجان البرلمانية ان تعلن النتائج عن الاستضافة والموقف النهائي وكذلك استضافة المعنيين من المسؤولين السابقين وبالخصوص اذا كانت هناك اخفاقات لغرض الاطلاع والمعالجة, وبصيغة الاستفادة من تجربتهم ……والوقوف على ادق الاسباب واعتقد من حق اللجان حتى استضافة متخصصين واقتصاديين من غير المسؤولين الحكوميين لغرض الوقوف على ارائهم ومقترحاتهم في موضوع معين…

ومن خلال مشاركتنا في العديد من الندوات في منظمات المجتمع المدني نلاحظ ان هناك اراء تطرح تستحق ان تؤخذ في معالجة الكثير من الامور…وما هو الضير اذا عقدت اللجان النيابية لقاءات اسبوعية او شهرية للاطلاع على اراء المختصين في الكثير من المواضيع ونلاحظ وجود بعض السادة النواب في العديد من الندوات وهم في الحقيقة مستمعون اكثر من المشاركين وهذا ينم عن تفهم للعمل بجمع الاراء اولا ومن ثمة استخلاص النتائج,وليس العكس …وحتى نستفيد من دور الاكاديمي والتكنوقراط والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ونكون ديمقراطيين لمابعد الانتخابات ان ما يتوفر من كادرفي القطاع الخاص مستعد لتقديم الكثير ,,,

ونحن نكتب وننشر في الكثير من اماكن النشر ,,وغيرنا يكتب اكثر,,وما يفرح ان لا احد يسمع او يقرأ هذه المقترحات وبالخصوص على مواضيع ستراتيجية ,اكبرها –شركة النفط الوطنية –( ان كافة الاجراءات التي حصلت لحد الان لست ادري مدى قانونيتها وبالخصوص لم يبت بها في المحكمة الاتحادية ومن اساسه لماذا وصلت الى المحكمة الاتحادية,ثم ان المعنيين فيها والمصممين لها ماذا اضافو لوزارة النفط حتى يتولوا هذه المناصب؟).

سلطة تنفيذية

وهل قرارات اللجان البرلمانية ملزمة الا بعد التوافق عليها مع الجهات او السلطة التنفيذية ان برنامج عمل اللجان هو تهيئة كل حسب اختصاصه تهيئةالقرار اوالقانون الى حدالاقرار وليس الى مرحلةالجدال داخل البرلمان واوجبها ان تناقش البرلمانيين بلقاءات خارجةعن الاجتماعات.

ومن بين المشاكل التي يواجهها النواب انهم عند اللقاء مع المعنيين يحتاجون الى معلومات كاملة كل على انفراد لوجود حتى تناقض في المواقف وكذلك نلاحظ ان المستضافين ياتون الى البرلمان مباشرة وكانهم متهمون من المفروض ان يلتقي المعني مع اللجان او اللجنة حتى لا يظهر حجم الاختلاف او عدم الفهم بموضوعة معينه ومن الممكن ان يصلوالى حلول وليس توافقات ملاحظة …وانا اكتب هذا الموضوع وصلني خبر..مفاده ..ان الكيان الصهيوني سيطالب بمبلغ 250مليار دولار من مجموعة دول عربية من بينها العراق ..لذا نحن نقترح ان تشكل لجنة قانونية مؤقتة لتوضيح ماهية الاسس التي اعتمد عليها الكيان الغاصب بالمطالبة ,للرد عليه, واذا كانت مطالبته تعويض عن هجرة اليهود اوما يسمونه بالتهجير القسري من العراق ..ندون الملاحظتين التاليتين

قبل الملاحظتين..هذا مقطع و نص تقرير عن العمليات التخريبية التي سببت هجرة اليهود العراقيين..

اليهودي العراقي جلعادي يكشف المعلومات عن التفجيرات في العراق وفي فلسطين

العراقي اليهودي جلعادي يكشف المعلومات عن التفجيرات والتهجير في فلسطين والعراق

ايهاب سليم-السويد-ترجمة حرفية:

– اعتقلتني السلطات العراقية وعُذبت بكل اشكال التعذيب في سجن ابو غريب لمدة عامين.

-وصفة غريبة للهروب من السجن:لمسة من الزبد،وقشر البرتقال, وبعض الملابس للجيش فقط.

-الصهيونية زرعت الشقاق ما بين اليهود والعرب ويوسف مئير الذي يعمل حاليا في وزارة الدفاع الاسرائيلية كان وراء اعمال الشغب ضد اليهود في العراق,وقوات الكوركا الهندية كانت تتحرك باوامر بريطانية للسلب والنهب والقتل والاغتصابات.الاولى ..في مذكرات موشي دايان وزير الدفاع قبل ان يعور انه شارك في ترويع يهود العراق لخلق اجواء لهجرتهم ,وكان المنفذ الفعال لتفجير محطة تعبئة الكيلاني او بانزين خانة الكيلاني وله في هذه المذكرات افعال قادها في العراق ونحن من يطالب بالتعويض ,وكما جاء اعلاه في مذكرات جلعادي والثاني..في عهد احمدحسن البكر اعلن عن مدة منحت لليهود للعودة الى العراق لكي يعيد لهم املاكهم وفعلا عادت عدة عوائل وخرج معهم على شاشة التلفاز واعاد ممتلكاتهم,وكان الهدف انهاء دائرة الاموال المجمدة ,التي كان اغلب املاكها لليهود الذين غادروا العراق في ,واكذوبة الفرهود مع ملاحظتنا بوجود الكثير من المصادر تبين ان اليهود العراقيين مرحب بهم في كل الاوقات المهم اللجان النيابية ان تاخذ دور الرقابة التنفيذية المستمرة ولا جدول عمل محددا بل طلبات مفاجئة لمعلومة معينة ومحاسبة شديد على التاخير حتى لايتوانى احد او ايا كان وكذلك زيارات ميدانية مع هذه الرقابة ولجنة تقييم الاداء ينشأ لدينا جهاز رقابي يقلل نسبة التسيب وااللامبالات في كل مجالات العمل ويحد من الفساد بشكل كبير وعلى الجهات المعنية استصدار قرارات تدعم هذا التوجه.

تحياتي

{ مستشار ومحكم دولي