بيان ترميم الحكومة 4

المايشور ايسموه ابو الخرگ – شامل حمد الله بردان

المجتمعات تنتج حكوماتها، فأن ثبت انها ضعيفة فلضعف في الشعب، وان شابتها خصلة الكذب والسرقات او البطش، فهي انعكاس لشعب انجبها، اي الناخبين الذين صوتوا للنظام، فأن قيل انها اتت رغم ارادة الشعب، فأما الشعب لا يعي دوره، او انه يعي ويرضى لكنه يكذب او لا يعرف كيف يعبر عن مرضه، رغم انه سيلقى نهايته وتنتهي قدرته على التفيير لسنوات لن تكون قليلة.ليس من الانصاف مهاجمة عادل عبدالمهدي مثلما لن يكون من الانصاف عدم تأييده لو ان له برنامجاً موثوق النجاح، او مهاجمته ان ثبت انه سيفيد من اخطاء اخرين سبقوه، ليمضي اربع سنوات ويخرج.

في العراق الحالي سيكون صعبا ان يقود المستقل حزبيا، وكذلك العكس، الا اذا فهم كلا الشخصين ان عملهما حكومي خدمي، والعراقيون الان يفهمون القضيتين بشكل يعني الفرح والاثراء، فكل تجارب العراقيين من سقوط البعث الى نهضة احزاب المعارضة، تجارب خيبة، حيث اثرى جماعة، وجاعت جماعات.نعم، ثمة راحة واسعة من ازاحة العبادي من مكان ماكان ليستحقه يوما، فالرجل له قدرة على الهذر والكذب وتمييع الاستحقاقات، وربما اقول ربما قد اصبح على هذا الشكل قبيل تحركه ليكون بديلا لمسؤوله، ف” الدگة الناقصة” كما يقال ليست غريبة عن عراقيين كثر، لوجود استعداد ذهني ونفسي، لكتابة تقارير كيدية تطيح احيانا برقاب مظلومين، واستعداد لتحليل الحرام، كما في سرقة اموال عامة، وقد سرقت الكويت ونهبت الدولة العراقية قبل سنوات.ستنتقم الاحزاب الشيعية المحتوى والتي حرمها السيستاني السلطة بالضغط على عبد المهدي ودفعه للزعل او القبول مرغما على مرشحيهم او الخروج بحكومة تعرج، لان السياسيين دعاة التدين، هم اكثر استعدادا للبطش من استعداد علي حسن المجيد! ضع امامك- ولست بحاجة_ قائمة الاحزاب التي تثق انها تنظيم عصابي بپرلمانييها ووزرائها ودرجاتها الخاصة، واسترجع ولو ربع المال الذي سرقه كل واحد منهم، وقتذاك سيكون التعامل معك منتجا للشعب.وتذكر ان للعراقيين مقولة” السيد المايشور ايسموه ابو الخرگ”.