المانيا‭ ‬المحرومة‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬جيش‭ ‬قوي‭ ‬تبني‭ ‬أكبر‭ ‬مقر‭ ‬لجهاز‭ ‬استخبارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

برلين – بروكسل – الزمان
افتتحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة مقر جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) المحصّن الجديد في برلين. ولا تزال المانيا تعيش تحت العقوبات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية فيما يخص بناء قدرات الجيش خارج الحدود المسموح بها بحكم شروط الهزيمة بعد نهاية هتلر .
ويقع المقر حيث كان جدار برلين وبلغت كلفته 1,1 مليار يورو (1,25 مليار دولار) ويعمل فيه حاليا 4000 من عناصر الجهاز البالغ عددهم 6500 شخص.
وبُني المقر على الموقع السابق للاستاد الرياضي في ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، ويعتبر واحداً من أكبر قواعد الاستخبارات في العالم حيث تبلغ مساحته 10 هكتارات. وخلال الافتتاح أشارت ميركل إلى عدد من التهديدات العالمية بينها الإرهاب وهجمات المعلوماتية، وشكرت موظفي الجهاز على عملهم «حتى يعيش ملايين الألمان في أمان».
ومن تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، كان مقر جهاز بي.إن.دي. في مجمع نازي سابق على مشارف ميونيخ. ويعد موقعه الجديد مؤشراً على مزيد من الثقة بأنه سيلعب دوراً عالمياً. ويطل المبنى الجديد على مبنى المستشارية.
وعانى جهاز بي.إن.دي من سلسلة من الفضائح اخرها تلك التي نشرها الأميركي الهارب ادوارد سنودن في 2013. إلا أنه وعد بمزيد من الشفافية.
وفوجئ العديد من الألمان عندما كشف سنودن عن أن الجهاز تعاون بشكل وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية في مراقبة الاتصالات الرقمية في العالم.
وأكدت ميركل أن الجهاز الجديد سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإِشراف البرلماني.
وقالت «التشكيك الصحي مفيد، ولكن التشكيك المبالغ فيها عائق».
فيما تبنى سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الجمعة تسوية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن أنبوب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز إلى أوروبا.
وكانت فرنسا وألمانيا قدمتا إلى شركائهما الأوروبيين الجمعة تسوية تسمح بتبني قواعد جديدة حول نقل الغاز، بدون أن تعرقل مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم2» (السيل الشمالي2)، حسب الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن «التسوية الفرنسية الألمانية أقرت بشبه إجماع». وأكد دبلوماسي آخر أن التسوية أقرت خلال محادثات في بروكسل.
وينص التفاهم على أن تطبيق القواعد الأوروبية على أنابيب الغاز التي تشارك فيها دول أخرى مثل روسيا، يقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ربطت فيها للمرة الأولى بالشبكة الأوروبية.
وفي وضع «نورد ستريم2»، الذي يجري بناؤه حاليا، يقع الأمر على عاتق ألمانيا.