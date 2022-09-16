المال والبنون زينة الحياة -د. نزار محمود

هذا‭ ‬ما‭ ‬حملته‭ ‬احدى‭ ‬الآيات‭ ‬القرآنية‭ ‬التي‭ ‬اعجبت‭ ‬استاذنا‭ ‬الكبير،‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه،‭ ‬الدكتور‭ ‬والاستاذ‭ ‬المتمرس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد‭ ‬محمد‭ ‬عزيز،‭ ‬استاذ‭ ‬النظرية‭ ‬النقدية،‭ ‬وأنا‭ ‬أذكرها‭ ‬أمامه‭ ‬اثناء‭ ‬دراستي‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ادارة‭ ‬المصارف‭ ‬عام‭ ‬‮١٩٧٨‬‭. ‬نعم،‭ ‬لقد‭ ‬اعجبته‭ ‬وأثنى‭ ‬لحسن‭ ‬اختيارها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬ونحن‭ ‬نتحدث‭ ‬حول‭ ‬موضوعات‭ ‬التنمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتشغيل‭ ‬ودور‭ ‬ادارة‭ ‬المال‭ ‬عموماً‭ ‬فيها‭.‬

تطالعنا‭ ‬يومياً‭ ‬أخبار‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي،‭ ‬وكذلك‭ ‬ما‭ ‬نسمعه‭ ‬عما‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬مليارات‭ ‬الأرصدة‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التأمين‭ ‬وشركات‭ ‬الاعمال‭ ‬واذونات‭ ‬الخزانات‭ ‬الاجنبية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬البذخ‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬والعبث‭ ‬بثروات‭ ‬العباد‭ ‬والبلاد‭ ‬يقابلها‭ ‬الجوع‭ ‬والتخلف‭ ‬والمرض‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الواحد‭.‬

ماذا‭ ‬يعني‭ ‬المال؟

المال‭ ‬هو‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬عجلات‭ ‬العمل‭ ‬والانتاج‭. ‬وهو‭ ‬الكيان‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬تراكم‭ ‬قيم‭ ‬ثروات‭ ‬ومواد‭ ‬وادوات‭. ‬قبالمال‭ ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬المكائن‭ ‬والمعدات‭ ‬والآليات‭ ‬وكذلك‭ ‬الأرض‭ ‬او‭ ‬استئجارها‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬بالمال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الافكار‭ ‬والخطط‭ ‬والعمل‭.‬

يصعب‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬القويم‭ ‬السليم‭ ‬في‭ ‬عقله‭ ‬وقلبه‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬افواجاً‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬حيلة‭ ‬ولا‭ ‬يجد‭ ‬عملاً،‭ ‬وآخرين‭ ‬ممن‭ ‬“يحبسون”‭ ‬أموالاً‭ ‬شاء‭ ‬القدر‭ ‬أن‭ ‬يوكلوا‭ ‬عليها‭ ‬ويقوموا‭ ‬على‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭.‬

المال‭ ‬كالماء‭ ‬الذي‭ ‬يسقي‭ ‬الأرض‭ ‬القاحلة‭ ‬الجرداء‭ ‬فيحيلها‭ ‬الى‭ ‬خضرة‭ ‬يانعة‭ ‬بتعاشقه‭ ‬مع‭ ‬عقل‭ ‬زرعها‭ ‬ومنجل‭ ‬حرثها‭. ‬وصدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭ ‬حين‭ ‬تقول‭ ‬آيته‭ ‬الكريمة‭: ‬ومن‭ ‬آياته‭ ‬أنك‭ ‬ترى‭ ‬الأرض‭ ‬خاشعة،‭ ‬فإذا‭ ‬أنزلنا‭ ‬عليها‭ ‬الماء‭ ‬اهتزت‭ ‬وربت”‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬أحببت‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬به‭ ‬لاستاذي‭ ‬“محمد‭ ‬عزيز”‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذكري‭ ‬لآية‭: ‬المال‭ ‬والبنون‭ ‬زينة‭ ‬الحياة‭ ‬الدنيا،‭ ‬وأنا‭ ‬أحاول‭ ‬تفسير‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتشغيل‭ ‬ودور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والتوظيفية‭ ‬فيها،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬والقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬الإنسان‭ ‬لتعمير‭ ‬دنياه،‭ ‬وما‭ ‬أفوزه‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬الإعمار‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وانتفاع‭ ‬الآخرين‭ ‬المحتاجين‭ ‬منه‭ ‬وبه‭.‬

طوبى‭ ‬لمن‭ ‬لم‭ ‬يكتنز‭ ‬ماله‭ ‬فحرث‭ ‬وسقى‭ ‬الأرض‭ ‬به‭ ‬ودعا‭ ‬الله‭ ‬فأطعم‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬فيه‭ ‬ورعى‭ ‬أطفاله‭.‬

برلين،‭ ‬‮١٠‬‭/‬‮٩‬‭/‬‮٢٠٢٢‬