المال والبنون زينة الحياة -د. نزار محمود

هذا ما حملته احدى الآيات القرآنية التي اعجبت استاذنا الكبير، رحمة الله عليه، الدكتور والاستاذ المتمرس في جامعة بغداد محمد عزيز، استاذ النظرية النقدية، وأنا أذكرها أمامه اثناء دراستي التخصصية في مجال ادارة المصارف عام ١٩٧٨. نعم، لقد اعجبته وأثنى لحسن اختيارها، لا سيما ونحن نتحدث حول موضوعات التنمية والاستثمار والتشغيل ودور ادارة المال عموماً فيها.
تطالعنا يومياً أخبار البطالة في عالمنا العربي، وكذلك ما نسمعه عما لنا من مليارات الأرصدة في البنوك ومؤسسات التأمين وشركات الاعمال واذونات الخزانات الاجنبية في الخارج، ناهيك عن البذخ الاستهلاكي والعبث بثروات العباد والبلاد يقابلها الجوع والتخلف والمرض في بلدان أخرى في عالمنا العربي، لا بل وفي ذات البلد العربي الواحد.
ماذا يعني المال؟
المال هو الطاقة التي يمكن استخدامها في تحريك عجلات العمل والانتاج. وهو الكيان الذي يمثل تراكم قيم ثروات ومواد وادوات. قبالمال يمكن شراء المكائن والمعدات والآليات وكذلك الأرض او استئجارها. كما يمكن بالمال الحصول على الافكار والخطط والعمل.
يصعب على الإنسان القويم السليم في عقله وقلبه أن يرى افواجاً من الناس ممن لا يملك حيلة ولا يجد عملاً، وآخرين ممن “يحبسون” أموالاً شاء القدر أن يوكلوا عليها ويقوموا على التصرف فيها.
المال كالماء الذي يسقي الأرض القاحلة الجرداء فيحيلها الى خضرة يانعة بتعاشقه مع عقل زرعها ومنجل حرثها. وصدق الله العظيم حين تقول آيته الكريمة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت”.
هذا ما أحببت أن أعبر به لاستاذي “محمد عزيز” من خلال ذكري لآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنا أحاول تفسير العلاقة بين الاستثمار والتشغيل ودور المؤسسات الائتمانية والتوظيفية فيها، لا بل والقاء الضوء على ما يدفع الإنسان لتعمير دنياه، وما أفوزه عندما يكون ذلك الإعمار في خدمة وانتفاع الآخرين المحتاجين منه وبه.
طوبى لمن لم يكتنز ماله فحرث وسقى الأرض به ودعا الله فأطعم منه من عمل فيه ورعى أطفاله.
برلين، ١٠/٩/٢٠٢٢