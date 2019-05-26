المالية توجّه بعدم التوظيف بعنوان يومي أو تطوعي

التربية: إعلان نتائج التعيينات قبل العيد

بغداد – فائز جواد

وجهت وزارة المالية بمنع تعيين الموظفين تحت مسمى أجور يومية، او متطوعين، باستثناء الموجودين حالياً بالخدمة. وقالت في اعمام موقع من الوزير فؤاد حسين، موجه الى الوزارات كافة، ان (وزارة المالية تبدي عدم وجود سند قانوني يخول الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظات، بالتوظيف أو التعاقدات تحت مسمى مجاني أو طوعي جديد، لغير الموجودين حاليا)ً. وأشارت الى أن (الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، سيتحمل التبعات القانونية في حال مخالفة ذلك).وأصدرت وزارة التربية توجيهاً الى كافة مديرياتها بخصوص التعيينات. وذكر بيان ان (وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه جميع مديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بالقيام باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وقبل حلول عيد الفطر وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء). وهددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والكليات الاهلية بسحب اعترافها منها. وذكر بيان امس ان (السهيل، ترأس إجتماعاً ضم أعضاء مجلس التعليم الأهلي وأكد خلاله على ضرورة إعتماد وتطبيق المعايير العلمية والتعليمية في سياق عمل وأداء الجامعات والكليات الاهلية في البلاد)، مشدداً على (أهمية مراعاة الضوابط والمقررات الموضوعة لضبط سير العملية الامتحانية في الجامعات والكليات الاهلية أسوةً بما هو متبع في الكليات الحكومية). وألمح أن (أية خروقات أو تجاوزات للمقررات الموضوعة في قانون التعليم الأهلي لعام 2016 سيحمل الوزارة على سحب إعترافها بتلك الكليات التي لا تراعي حزمة الضوابط والمقررات الواردة في هذا القانون). كما ناقش المجتمعون (عدداً من البنود الواردة في جدول اعمال الاجتماع بينها مناقشة استيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والمنسحبين، وإلزام الجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فضلا عن إلتزام الكليات بإرسال بيانات التدريسيين مع اوامر تعييناتهم الى الوزارة، الى جانب إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتوفير ضمانات رسمية لاعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرواتب وموارد أخرى).