المالية تطلق رواتب الموظفين دفعة نيسان والمتقاعدون ينتظرون

بغداد – ندى شوكت

اطلقت وزارة المالية ، تمويل رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية دفعة شهر نيسان الجاري، فيما ينتظر المتقاعدون خطوة مماثلة مع عيدية مجزية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة باشرت بإطلاق تمويل الرواتب للشهر الحالي، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف )، داعيا وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الى (الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد). وينتظر المتقاعدون ، اتخاذ الحكومة خطوة مماثلة لتأجيل تسديد ما بذمتهم من قروض خلال الشهر الجاري وصرف رواتبهم قبل حلول عيد الفطر مع عيدية مجزية. وقالو لـ (الزمان) امس (تجدد مطالبتنا الى الحكومة بالايعاز الى وزارة المالية لاطلاق تمويل رواتب ايار المقبل قبل حلول عيد الفطر مع عيدية مجزية تساعد على تغطية نفقات عوائلهم خلال المناسبة)، مشددين على (ضرورة شمولهم بايقاف استقطاع مبالغ القروض خلال الشهر الجاري اسوة بالموظفين). وباشرت هيئة التقاعد الوطنية اليوم ، بصرف الدفعة الأولى من الفروقات الخاصة بضحايا الأرهاب من ذوي الشهداء والمصابين والبالغ عددهم اكثر من 14 الف قيد وبحسب الألية المُعدة مسبقاً . ودعت الهيئة في بيان تابعته (الزمان) امس (المستفدين من الفئة اعلاه وممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الألكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم مستحقاتهم)، واشار الى انه (سيتم صرف دفعات أخرى حال اتمام تدقيق المعاملات من قبل الجهات القطاعية المرسلة لتلك المعاملات). فيما منحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري ، مكافأة قدرها مئة الف دينار لمنتسبي مقر الوزارة والشركات العامة التابعة لها من المعينين على الملاك الدائم والمؤقت والاجراء اليوميين. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الياسري جاء فيها انه (نظرا للجهود التي تبذلها ملاكات الوزارة وتشكيلاتها ،تقرر منح الموظفين من المعينين على الملاك الدائم والمؤقت والاجراء اليوميين ، مكافأة مالية قدرها مئة الف دينار)، واضافت انه (يستثنى من ذلك الموظفين الذين يتمتعون باجازة اعتيادة سنة او اكثر ما عدا اجازة الامومة واعالة المرضى). على صعيد اخر ،أعلن محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل، أن شركة آيرون بوينت آيكونيك العالمية تتطلّع للاستثمارات وتطوير مراكز البيانات في العراق لتسهيل تحويل الاقتصاد العراقي إلى الرقمي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (العلاق التقى وفدًا من الشركة ، وتلقّى عرضًا من بشأن اتجاهات النمو العالمية في سوق مراكز البيانات، التي من المتوقع أن تتضاعف أرباحها في السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى نحو 720 مليار دولار)، واضاف ان (الشركة تتطلّع للاستثمارات وتطوير مراكز البيانات في العراق لتسهيل تحويل الاقتصاد المحلي إلى الرقمي)، واكد العلاق (رغبة البنك في تطوير بناه التحتية، وضرورة تخزين البيانات وتشغيلها على الأراضي لحماية الأمن القومي، وتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية).