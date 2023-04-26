تحديد الأثنين المقبل موعد إطلاق رواتب المتقاعدين بلا عيديّة

المالية تستحدث 2403 درجات وظيفية جديدة لتثبيت العقود

بغداد – ندى شوكت

اعرب متقاعدون عن امتعاضهم من تأخير صرف الرواتب خلال عطلة العيد ،برغم المناشدات التي اطلقوها للحكومة بمراعاة ظروفهم ومنحهم عيدية تسد جزءا من متطلباتهم اليومية. وقالوا لـ (الزمان) امس ان (الحكومة لم تستجيب لمناشدتنا بصرف الرواتب التقاعدية خلال عطلة العيد بعد مسوغ هيئة التقاعد العامة عدم مقدرتها على اطلاق الرواتب بسبب النظام الالكتروني الذي يقيد ذلك ، وبرغم دعواتنا السابقة الا ان المستحقات ستصرف يوم الاثنين المقبل بلا عيدية)،واشاروا الى ان (المتقاعدين يعانون من التهميش ،نظرا لتعمد الجهات الحكومية على عدم انصافهم في الموازنة التي يناقشها مجلس النواب)، داعين الحكومة الى (تعديل الرواتب البائية التي لا تكفي لتغطية نفقات العلاج ،مراعاة لسنوات العمل التي قدمها اصحاب الشيبة البيضاء في خدمة الدولة)، وتسائلوا (هل ترضى الحكومة تقاضي ارملة المتقاعد المتوفي 320 الف دينار شهريا؟)، مؤكدين ان (تعديل قانون التقاعد الموحد وصرف غلاء المعيشة امر ضروري لا رجعة فيه ،وفي حال استمرار التجاهل فإننا سنخرج الى الشارع للمطالبة بحقوقنا التي كفلها القانون). وأعلنت الهيئة في وقت سابق، البدء بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار المقبل ابتداء من يوم الإثنين المقبل.وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد في بيان تابعته (الزمان) امس إن (صرف رواتب المتقاعدين، تجري وفق نظام الكتروني، ينطلق في الأول من كل شهر، ولهذا فإن رواتب شهر نيسان تم صرفها في الأول من هذا الشهر)، مضيفا (أما بعض رواتب موظفي الدولة ومنها شبكة الرعاية الاجتماعية فقد تم صرفها منتصف الشهر، وهي نفس مواعيدها الاعتيادية في سائر الأشهر)، مؤكدا انه (سيتم صرف رواتب المتقاعدين ابتداء من يوم الإثنين المقبل)، واشار الى انه (لهذه الأسباب كان متعذراً صرف الراتب قبل العيد، لأن راتب شهر نيسان مصروف سلفاً، ولا يمكن صرف راتب شهر أيار قبل أكثر من عشرة ايام من الموعد المقرر)،وطمئن رشيد المتقاعدين (بحرص الهيئة على ضمان انسيابية صرف الرواتب في مواعيدها المقررة، وهناك جهود كبيرة يبذلها العاملون من أجل توفير أفضل الظروف لخدمة هذه الشريحة،كما ان هناك تنسيق عالي المستوى مع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، لتقديم افضل الخدمات للمتقاعدين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء). بدورها ،استحدثت وزارة المالية، 2403 درجات وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل الوزيرة طيف سامي ، استكملت دائرة الموازنة استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ 2403 درجات)، واشار الى (استحداث درجة واحدة في مديرية زراعة صلاح الدين و10 درجات لمديرية زراعة محافظة بغداد و 320 درجة لمجلس محافظة صلاح الدين و 56 لدائرة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي و 25 لجامعة الموصل ونفسها لهيئة مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية و8 درجات لمديرية التخطيط العمراني في محافظة الأنبار و 1421 معدلة لشركة التجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة و 25 للمصرف الصناعي في وزارة المالية و5 درجات لديوان محافظة واسط و11 درجة لدائرة الطرق والجسور في محافظة نينوى و 492 لمديرية ماء بغداد و4 درجات لشركة ديالى العامة في وزارة الصناعة).