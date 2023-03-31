المالية تستحدث درجات وظيفية والخدمة تفصح عن سلم الرواتب الجديد

بغداد – قصي منذر

استحدثت وزارة المالية، 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الدرجات توزعت بواقع 5 درجات لوزارة الاعمار والاسكان و1245 لمحافظة صلاح الدين و150 لدائرة صحة محافظة الانبار و9 لكاتب العدول في وزارة العدل و31 لجامعة الفرات الاوسط التقنية وثلاث درجات لجامعة كربلاء و11 لجامعة كركوك و 8 لجامعة ديالى و40 لجامعة البصرة للنفط والغاز ودرجة واحدة لدلئرة التدريب المهني في البصرة و12 لديوان محافظة واسط و 21 درجة للجامعة التكنولوجية)، واشار الى ان (استحداث 13 درجة للمركز الوطني لادارة الموارد المائية و 7 لمجلس محافظة واسط و1 28 لهيئة مشاريع الري والبزل و 1455 لمؤسسات بلدية محافظة كربلاء و 104 لشركة الصناعات التعدينية و7 لشركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية و 133 لصندوق الاسكان و348 لشركة ابن ماجد العامة و 58 لشركة الرشيد للمقاولات الانشائية و26 لمديرية زراعة كربلاء و 10 لدائرة التسجيل العقاري و 376 للبلديات العامة في البصرة و 356 لبلدية محافظة ذي قار و 5 درجات لدائرة العيادات الطبية الشعبية و22 للشركة العامة لتجارة الحبوب و240 للشركة العامة للحديد والصلب). في غضون ذلك ،رأى رئيس مجلس الخدمة العامة محمود التميمي، وجود حراك حكومي بشأن سلم الرواتب.

نص القانون

وقال في تصريح امس إن (المجلس يعد تقريراً مع انتهاء العام بموجب نص القانون، ويقدم إلى الرئاسات الثلاث، ويكون على نوعين يتعلق الاول بنشاط المجلس في مجال الخدمة خلال السنة المنصرمة، وتقرير آخر في مجال التوظيف وشؤون الوظيفة في المؤسسات والوزارات الحكومية)، وأشار إلى (توقيع التقرير الختامي للعام 2022 خلال الاسبوع الماضي، وإرسل نسخ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان ورئاسة الجمهورية ،حيث ضم كل تفاصيل الوظيفة)، مؤكدا ان (إطلاق التعيينات مرهون أما بنص قانوني او بقرار مجلس الوزراء)، ولفت الى (تشكل لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وعضوية جملة من الوزارات بما فيها مجلس الخدمة، ووضعت هذه اللجنة توصيات وقدمت الى الحكومة)، ومضى الى القول ان (الحكومة ناقشت توصيات اللجنة ، لغرض وضع سلم رواتب موحد لكل المؤسسات الحكومية مع الاحتفاظ بالخصوصية لبعض الوظائف).