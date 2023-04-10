أُجراء التعليم يعتزمون التظاهر إحتجاجاً على مصادرة حقهم في التعيين

المالية تستحدث أكثر من ألفي درجة وظيفية لعقود الوزارات

بغداد – ابتهال العربي

اعرب اجراء ومحاضري التعليم العالي ،عن استغرابهم من نقض البرلمان والحكومة تعهداتهما بتثبيتهم على الملاك الدائم لاستيفائهم شرط السنتين في الخدمة الوظيفية ، واكدوا ان الكثير من الوزارت قامت بتعيين المتعاقدين حديثا الا نحن ما زالت قضيتنا معلقة بسبب استحواذ وزارة المالية على تخصيصاتنا في الامن الغذائي. وقالوا لـ (الزمان) امس ان (الحكومة والبرلمان تعهدا بمعالجة واقع الاجور اليومية في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ،الذي مضى على تشغيلهم اكثر من اربع سنوات وكانوا عقودا ومن ثم جرى اعادتهم الى اجور دون معرفة الاسباب)، مؤكدين ان (البرلمان وفي زمن الحكومة الماضية نجح في اقناعها بتخصيص تريلون دينار في قانون الدعم الطارئ ،الا ان المالية استحوذت على التخصيص دون وجه حق) على حد تعبيرهم، واشاروا الى انه (بعد الظلم والاجحاف الذي لحق بنا ،تمكنا من ايصال مناشدتنا ،ووجه مجلس النواب بتشكيل لجنة الامر النيابي 170 التي تواصل تحقيقاتها مع الجامعات والكليات التي سرحت المئات من العاملين، حيث وعدت هذه اللجنة برفع توصياتها منذ اكثر من اسبوع الى رئاسة مجلس النواب)، وقال الاجور انهم (سئموا من الانتظار ومماطلة بعض الجهات بهدف مصادرة حقنا في التعيين ، مما دفعنا ذلك الى تنظيم تظاهرة اليوم الثلاثاء للمطالبة بالحقوق المسلوبة)، واضافوا ان (هناك تمييزا واضحا في قرارات الحكومة واجراءاتها التي تفضل جهة على حساب اخرى ،وتوافق لجهة بالتعيين دون غيرها ،برغم اننا تعاقدنا مع دوائرنا بعد تاريخ الثاني من تشرين الاول عام 2019 وكان الاجدر بمجلس الوزراء انصافنا اسوة باقراننا الذين جرى تثبيتهم على الملاك). واستحدثت وزارة المالية ، 2063 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انها (استحدثت 2063 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة توزعت هذه الدرجات بواقع 10 لدائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي و 500 لهئية التقاعد و330 لمديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ و 20 لكلية التربية المفتوحة في وزارة التربية و 1141 للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والاسكان و62 لمديرية طرق وجسور بابل).

من جهة اخرى ، أصدر مصرف الرافدين، بياناً جديداً بشأن السلف الالكترونية للموظفين. وقال المصرف في بيان تلقته أن (السلف الالكترونية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تشمل حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا)، واضاف ان (السلف تبدا من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار ويكون الشمول حسب راتب الموظف والمتقاعد على الا يتجاوز القسط 50 بالمئة من قيمة الراتب)، واستطرد بالقول ان (رفع السلفة للزبون عبر البطاقة يكون بعد إجراء تدقيق البيانات من قبل المصرف ويتم إبلاغه عن طريق إرساله الرسالة النصية لمنحه السلفة). من جانبها ،امنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تخصيصات الأسر الجديدة المشمولة بالحماية الاجتماعية بشكل كامل. وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف في تصريح امس إنه (بحسب مسودة مشروع قانون الموازنة ،الذي وردت من قبل مجلس الوزراء وتم الإطلاع عليها في الهيئة ، فإن عدد الأسر الجديدة المشمولة بالحماية الاجتماعية بلغ بحدود 600 ألف أسرة)،وأضاف خلف أنه (تم تخصيص مبلغ إجمالي للمشمولين وقدره 750 مليار دينار حتى نهاية العام الجاري)، واستطرد بالقول انه (تم التأشير في الموازنة بتوفير منحة إضافية للأسر الذين لديهم أطفال أو طلبة في المدارس، قيمتها 30 ألف دينار لكل أسرة).