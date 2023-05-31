المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لحزيران

بغداد – ندى شوكت

باشرت وزارة المالية امس بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر حزيران. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة المحاسبة باشرت امس، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران). واضاف انه (تم التأكيد على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني)، داعيا (كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم). في هذه الاثناء حذَّر مصرف الرشيد من تحويل أموال لجهات تدعي فتح حسابات بنكية لمنح مساعدات مالية.وذكر بيان أمس أن (على المواطنين كافة الحذر من التعامل مع أي جهة تدعي فتح حسابات لهم في بنوك من خلال تحويل مبلغ من المال عن طريق البطاقة الالكترونية لغرض وضع أموال بصيغة مساعدات في حساباتهم التي سيتم فتحها). ودعا إلى (عدم الانجرار خلف تلك الجهات التي تقوم بالنصب والاحتيال لأجل سرقة حسابتهم الشخصية).