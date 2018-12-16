خبراء يشدّدون على تقليل التفاوت عبر تحقيق المساواة بين الموظفين

المالية النيابية لـ (الزمان): لا تخفيض للرواتب وإقترحنا إعادة التوازن بسلّم موحّد

بغداد – قصي منذر

نفت اللجنة المالية النيابية وجود اي مساع لتخفيض رواتب الموظفين بقدر ما هو توجه نحو تطبيق قانون موحد للرواتب لتقليل الفوارق بين موظفي الوزارات والرئاسات الثلاث ، فيما شدد خبراء في الشأن الاقتصادي على ضرورة تحقيق المساواة واعادة التوزان بسلم الرواتب لجميع مؤسسات الدولة بغية تقليص الفجوة والتفاوت الكبير بين الموظفين. وقال رئيس اللجنة حنين القدو لـ(الزمان) امس ان (ما تناقلته بعض المواقع بشأن سعي اللجنة تخفيض رواتب الموظفين غير دقيق لكن هناك اقتراح من اجل توحيد الرواتب او تطبيق قانون التقاعد الموحد على مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة ما بين الموظفين والاخرين بالرئاسات الثلاث)، مستبعدا (المساس برواتب الموظفين او المتقاعدين وانما هي حاجة ملحة لتقليل الفوارق الكبيرة بالرواتب وكذلك العمل على تطبيق قانون التقاعد الموحد الجديد على جميع الشرائح ولاي موظف الحق ممن انهى 15 عاما فما فوق الاحالة على التقاعد ودون ذلك لا يستحق). وكان عضو اللجنة النائب فيصل العيساوي قد كشف عن توجه نيابي لتخفيض رواتب موظفي الدولة التي تتجاوز المليون والمليوني دينار . وقال العيساوي في تصريح امس ان (رواتب الدرجات الخاصة والموظفين أصحاب الرواتب المرتفعة تم تخفيض رواتبهم أكثر من مرة، وحاليا هناك توجه لتخفيض الرواتب الاعلى من مليون ومليوني دينار بنسبة تتراوح من خمسة الى عشرة بالمئة)، واوضح العيساوي أن (التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وابواب الموازنة الاخرى لان الموازنة تذهب اغلبها الى الرواتب)، مبينا ان (الاستقطاع من الرواتب سيحرك عجلة البناء والاستثمار ويقدم له مزيدا من الدعم). ونفى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الانباء التي تحدثت عن وجود مساع لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين باستثناء رواتب الدرجات الخاصة من مدير عام ووكيل ووزير ونائب ضمن موازنة 2019 نتيجة قلة التخصيصات المالية .وكتب الكعبي على صفحته في التواصل الاجتماعي فيسبوك ان (الجميع متفق على عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، بل نسعى إلى تنشيط الاقتصاد عبر تفعيل القطاع الخاص والعام وخلق فرص عمل اضافية وتشجيع الاستثمار)، منوها الى ان (الدستور نص على وجوب تامين العيش الكريم للمواطن كما يجب الانتباه الى مستوى الدخل الحقيقي للفرد اي ما يستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات مقابل راتبه ، وهنا لن نسمح لأنفسنا ان نكون سببا في تراجع المستوى المعيشي لأبناء بلدنا ، بل نسعى الى تحسين مستوى المعيشة )، وتابع الكعبي ان (هناك اليات عديدة يمكن ان تتبعها الحكومة لزيادة عوائد الخزينة واهمها محاربة افة الفساد التي بات خطرها اكبر واكثر تأثيرا حتى من الارهاب ، كما يجب الانتباه الى تفعيل قطاعات اقتصادية مهمة منها السياحة والصناعة والزراعة التي يمكن ان تستقطب اعداد كبيرة من الايدي العاملة). بدوره ، رأى الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان التفاوت الكبير برواتب الموظفين ضمن الدولة الواحدة غير المنصف . وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (هناك تفاوتا كبيرا برواتب الموظفين ضمن مؤسسات الدولة الواحدة ومن الضروري اعادة النظر بذلك لتحقيق التوازن بين جميع الموظفين سواء اكانوا عاملين في الوزارات اوالرئاسات الثلاث الذين يتمتعون بالامتيازات والمخصصات في حين ان كلاهما بنفس الدرجة وسنة الخدمة)، داعيا الى (اجراء هيكلة جديدة للرواتب وحجب الامتيازات عن الموظفين الذين لا يستحقونها اسوة باقرانهم الاخرين بهدف تخفيف العبء على الموازنة).

من جهته ، قال الخبير داود عبد زاير لـ(الزمان) امس ان ( مراجعة الرواتب حاجة ملحة ولاسيما بوجود رواتب متدنية ومرتفعة وهذا يكون عبر قانون يعيد توزيع الرواتب على قدر الاداء الذي يقدمه الموظف لانصاف شريحة واسعة ولتحقيق العيش الكريم للمواطن)، مشددا على ضرورة (معالجة التفاوت بين رواتب الدرجات الخاصة والموظف البسيط من خلال تطبيق قانون عادل لا يميز جهة دون اخرى).

وتفاعل مئات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع التوجه البرلماني، وطالبوا المجلس بتخفيض النفقات التي تُصرف في أبواب مختلفة على النواب وأبواب أخرى، خاصة وأن رواتب الموظفين أغلبها متدنية. فيما هدد اخرين بتنظيم احتجاجات في حال تخفيض رواتب الموظفين.

وكشف مدير عام مدير التقاعد والضمان الاجتماعي علي جعفر الحلو عن عدد المتقاعدين في العراق. وقال الحلو في تصريح امس انه من (المقرران يصدر مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على زيادة الرواتب التقاعدية في القطاعين العام والخاص)، وأضاف ان (تعويضات ضحايا الارهاب نتعامل معها حسب قوانين مؤسسة الشهداء)، مؤكدا ان (رواتب المتقاعدين خط احمر ولن تتأثر بأي شيء، ولهم الاولوية بعد الرواتب وسوف يتسلمون تقاعدهم بشكل مستمر ولا توجد اي مشكلة في ذلك)، وكشف الحلو عن ان (عدد المتقاعدين بلغ ثلاثة ملايين و 600 الف متقاعد).