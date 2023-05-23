المالية العراقية تستحدث للوزارات والمؤسسات ألف درجة وظيفية جديدة

بغداد – الزمان

فيما الانظار تتجه نحو الاسبوع المقبل لعقد جلسة للبرلمان من اجل مناقشة الموازنة الجديدة على طريق اقرارها ، اعلنت وزارة المالية ،اليوم الثلاثاء، استحداث أكثر من 1000 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة. و ذكرت الوزارة في بيانامس ،أنه: “بتوجيه وزير المالية طيف سامي محمد استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية ،اليوم اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة”. وأضافت أن “العدد الإجمالي للدرجات المستحدثة بلغ (1021) درجة ، وكالآتي :ـ • وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة / مديرية مجاري محافظة بغداد / الصحوات (479) درجة • وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمساحة (1) درجة • وزارة النقل / الهيئة العامة للانواء الجوية (27) درجة • محافظة بغداد / مديرية شباب ورياضة بغداد / الكرخ (152) درجة • محافظة بابل / المؤسسات البلدية التابعة لمحافظة بابل (1) درجة • محافظة كربلاء المقدسة / المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء المقدسة (1) درجة • محافظة البصرة / مديرية ماء البصرة (293) • محافظة واسط / دائرة العمل والتدريب المهني (26) درجة • محافظة ديالى / دائرة المباني (1) • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة البصرة (35) درجة • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة الكوفة (3) درجة • هيئة النزاهة / (1) درجة وتابعت أن “اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (23212) لسنة 2023 ، واحكام المادة 45 خامسا من قانون الادارة المالية العامة”. ولفتت الوزارة الى “تعديل الدرجات المستحدثة لمحافظة البصرة / مديرية ماء البصرة ، لتصبح (293) بدل (296) استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 23282 لسنة 2023 ، وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 22264/5/1/10 في 2023/5/18” .