المالكي يهنئ أردوغان بفوزه في الإنتخابات الرئاسية التركية

بغداد – الزمان

بارك رئيس ائتلاف دولة القانون، أمين سر حزب الدعوة الاسلامي نوري المالكي ، للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، تجديد الثقة به رئيساً لتركيا لولاية ثالثة . وقال في برقية اطلعت عليها (الزمان) أمس (فخامة الاخ الرئيس رجب طيب اردوغان المحترم

رئيس الجمهورية التركية، أبارك لسيادتكم تجديد الشعب التركي المسلم الشقيق الثقة بكم لدورة رئاسية جديدة، داعيا الباري تعالى أن يمن عليكم بالتوفيق والسداد في مهامكم، وتحقيق أفضل الخدمات والاستقرار للجمهورية التركية بقيادتكم، وكما أتمنى أن تشهد العلاقات بين جمهورية العراق والجمهورية التركية عهدا جديدا من العلاقات الإيجابية وبما يخدم مصالح شعبينا الجارين، ويوثق المزيد من التعاون في المجالات كافة، وتقبلوا خالص المودة والتمنيات). ومن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأمريكي جو بايدن مرورا بالأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون، هنّأ العديد من زعماء الدول اردوغان على فوزه الأحد، واعتبر بوتين الذي عمل مؤخرا عن كثب مع نظيره التركي، أن فوز اردوغان هو (النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسا للجمهورية التركية)، مضيفا أن الانتصار (دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم). هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على إعادة انتخابه، وقال عبر تويتر (أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة).