الماضي وعمق التناقض – حسام عبد الحسين

مررت بجانب بيتها العتيق، وأردت أن لا يقتلني الماضي، وأن لا ألمح عطرها، فسرت لا أُبالي، مبتعداً عن نقطة اللقاء، في لحظة وجدت نفسي داخل بيتها. قلت لنفسي هذه آثار النبيذ وكثرته او ذكرى بلد أو ربما سجارتي أخذتني لحنينها. المهم أنا أبتعد عن بيتها. سرت وسارت معي صحف فيها كلمات مقرحة، عرفته التاريخ، ينثر على خطواتي طياته وعلى أنفاسي السريعة زيفه، يردد أحداث ويدقق أشخاص، وعند كل صفحة يبدأ إسمها بلون أحمر يسرد الوقائع، ويقسم التاريخ الى حروف أسمي، فتبدأ الحرب. حرب أعدت من قبل سلطة لا تريد العشق، تحاول قتل مفاهيم الغرام، وإشاعة الجهل، فبدأت بأول حرف وقتلته بطعنات أصل الوجود ورصاص التفرقة، حتى هام في الشوارع؛ ثم حقنت الحرف الآخر بحزن العوز، متكأة على فقد الأحبة. ومن الدهس على الحرفين حرقت عشيقته بنار الفراق، ولم تكتفي حتى مثلت بجسدها. تبقى الحرف الأخير يراوغ في الحياة معتقداً بأنه شجاع أو ذكي أو ثائر؛ فساعة يتضرع جوعاً مواساة للجياع، وأخرى بغضب يلعن الأغنياء، وما بينهما يحلم ويتمنى ويصمت ويثمل ويتعبد ويتزكى، لكنه في الحقيقة لا شيء، جسد قتلته الفوارق ويسير عارِ رغم القيافة والقيادة الذاتية. الحال؛ جالساً داخل بيتها وكأس النبيذ ممتلئ، وصوتي في العبادة والدعاء مرتفع، أخلق التناقض كي أرى ذاتي وأراها، أبحث عن يقين، أفتش ما كتبت وأتأمل ما بين الأسطر، واتسائل من داخل فساتينها، هل للعمر من منفذ؟ وهل للسعادة من منهج؟ وهل للوجود من مخرج؟…

أردد؛ انا شجاع ومناضل وبنفس الوقت خائف ولا أعلن الرفض!

عبارات كثيرة رددتها داخل بيتها، حتى وقفت أمام الشرفة وسقيت وردة البنفسج؛ وفي الأثناء سمعت مأذنة تردد: نحن ليس لنا صلة في السلطة، وحينما دخلت غرفة المأذنة وجدت المؤذن ينصب رجال السلطة! لم أتفاجأ وإنما ضحكت بصوت عال وصليت خلف المؤذن وثملت في الخارج مع مناضل وعدت لبيتها العتيق ولم أجده، لان الماضي قتلني، والتناقض إعتلى أفعالي.

بغداد