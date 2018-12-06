المئات يتظاهرون في الاردن احتجاجاً على تعديل قانون ضريبة الدخل

عمان-(أ ف ب)

تظاهر مئات الأردنيين الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان رغم غزارة الأمطار احتجاجا على إقرار تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وطالبوا بإصلاحات إقتصادية وسياسية.

وشارك نحو 400 شخص في تظاهرة سلمية لأكثر من خمس ساعات منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، وفقا لمراسلة فرانس برس.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها “لا لقانون الضريبة” هاتفين “ياللعار ياللعار باعوا الأردن بالدولار”.

كما طالبوا ب”تعديل الدستور” في إشارة إلى تعيين الحكومات من قبل الملك.

وأقرّ مجلس النوّاب في 18 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.