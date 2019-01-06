بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس الجيش العراقي الباسل

المؤسسة العسكرية ودورها في بناء وتطوّر الدولة – عماد علو

المقدمة

لاشك في أن التعرف على الإشكاليات النظرية المتعلقة بتشكل ودور الجيش العراقي يعد مدخلاً لازماً لفهم دور المؤسسة العسكرية في مجتمعنا العراقي. فقد شكلت النخب العسكرية الجماعة الاستراتيجية الأولى في العراق منذ ظهور الدولة العراقية الحديثة في العام 1921 . حيث أصبح الجيش مكوناً اساسيا” في بناء السلطة وفى بناء المجتمع في آن واحد. ولقد ذهب إيفرز إلى أن السبق الزمنى للجماعة الاستراتيجية يؤدى إلى أن تحتل هذه الجماعة مكانة أكبر من الجماعة التي يتأخر ظهورها الزمنى (أحمد زايد ، النخب الاجتماعية ، الناشر مركز البحوث العربية والإفريقية ، القاهرة:2005 ص35 ). ولقد تزامن ظهور الدولة العراقية الحديثة مع تأسيس الجيش العراقي عام 1921 ولذلك بقي هذا الجيش ينمو ويتطور مع نمو وتطور مؤسسات الدولة العراقية الفتية فاعتبر هو العمود الفقري للدولة العراقية بمختلف مراحل تطورها حتى أصبح مؤسسة كبيرة واسعة وشاملة لمختلف الصنوف والخدمات والاختصاصات العلمية والفنية والقانونية والطبية وخبرة تدريبية و قتالية كبيرة ، جمعت و وحدت تحت لوائها كل العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب فكانت بحق رمزا لوحدة الدولة العراقية ووحدة شعبها حيث قاتل العراقيون بمختلف مكوناتهم العرقية والدينية والمذهبية ، في صفوف الجيش العراقي دفاعا” عن العراق ومن أجل أمنه وعزته واستقراره . وذلك فان المؤسسة العسكرية العراقية كانت دائما” في موقع التأثير والتأثر بالأحداث السياسية الداخلية والاقليمية والدولية ، ومقصدنا فى هذه الدراسة هو استجلاء بعض الإشكاليات المرتبطة بتفسير غلبة وبروز دور المؤسسة العسكرية في المجتمع العراقي ، على جميع الجماعات الأخرى، وظروف ظهورها المبكر الذى أدى إلى أن تحصل على أعلى درجة من المكاسب عبر مسيرة المجتمع، وكان مكسبها الأكبر هو صعودها إلى سدة الحكم، واحتلالها مكانة مركزية في عملية صناعة القرار.

دور النخب العسكرية

في بناء الدولة

كانت ثورة العشرين الخالدة التي انتشر لهيبها ليشمل كافة أنحاء العراق من أقصى جنوبه حتى أقصى شماله ، ضد الاحتلال البريطاني في 30 حزيران 1920 قد كلفت بريطانيا ثمناً باهظا في الجنود والمعدات ، واجبرت لندن على أثرها تغيير أسلوبها في حكم البلاد المباشر ، فقررت تشكيل حكومة عراقية وتنصيب فيصل ابن الحسين ملكاً على العراق وإقامة ما سمي بالحكم الوطني ، مستعينة بمجموعة من الضباط والبالغ عددهم 62 ضابطاً والذين كانوا يسمون بالشريفيين [ نسبة للشريف علي بن الحسين ملك الحجاز ] الذين خدموا في الجيش العثماني وكان لهم دور بارز في الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين التي قادها الشريف علي بن الحسين ! وكان في مقدمتهم نوري السعيد ،وجميل المدفعي ،وعلي جودت الأيوبي، وياسين الهاشمي ،محمد أمين زكي ، وأمين العمري ، وجعفر العسكري ، بكر صدقي ، ورشيد عالي الكيلاني ، وعبد المحسن السعدون ، وتوفيق السويدي وشاكر الوادي، ومصطفى العمري ،الذين تداولوا على السلطة طيلة الحكم الملكي . وفي 6 كانون الثاني 1921 ولد الجيش العراقي عندما شكل أول فوج منه هو فوج موسى الكاظم(عليه السلام) حيث نمى وتطور هذا الجيش مع نمو وتطور مؤسسات الدولة العراقية الفتية وعاصر ارهاصات تكون الدولة العراقية الحديثة في مختلف مراحل تطورها حتى أصبح مؤسسة كبيرة واسعة وشاملة لمختلف الصنوف والخدمات والاختصاصات العلمية والفنية والقانونية والطبية وخبرة تدريبية و قتالية كبيرة .

الجيش والسياسة

لما كان هذا الجيش الذراع الضاربة للمؤسسة الحكومية العراقية ورمز قوتها وهيبتها ، بالإضافة الى الخلفية العسكرية لقادة العراق ورموز حكومته الفتية ، فكان سرعان ما وجدت المؤسسة العسكرية العراقية الفتية نفسها معنية بشكل مباشر بعكس وتنفيذ سياسات الحكومة العراقية لجهة فرض نفسها وسلطتها في الداخل العراقي خصوصا” بعد أن استخدمت الحكومات العراقية (المدنية) الجيش العراقي في مواجهة الاضطرابات وحركات التمرد التي كانت تندلع في مختلف مناطق العراق من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربه ، حيث كان للجيش العراقي بالإضافة الى قوات الاحتلال البريطاني دور في قمع ثورات العشائر في الفرات الأوسط وثورة الأكراد في كردستان ، وثورة الآثوريين في سميل ، والأيزيدية في سنجار. وكان لتصاعد ونمو قدرات الجيش العراقي دور كبير في تشجيع العديد من قادته للبحث عن موقعاً متقدما” في مراكز الحكم في البلاد ، وكان باكورة تلك النشاطات الانقلاب الذي قاده الفريق بكر صدقي في 27 تشرين الأول 1936 بالاتفاق مع الإصلاحيين الذين كان على رأسهم حكمت سليمان الذي تولى رئاسة الوزارة بعد نجاح الانقلاب وإسقاط حكومة ياسين الهاشمي ، وتشكيل الوزارة بأغلبية من الإصلاحيين . الأمر الذي اثار مخاوف بريطانيا من تحول الجيش وقدراته لمقارعة النفوذ والهيمنة البريطانية على مقدرات العراق ، فكان أن دبرت المخابرات البريطانية عملية لاغتيال الفريق بكر صدقي في الموصل وتحريك بعض قطعات الجيش في الموصل وبغداد لإجبار حكومة الاصلاحيين برئاسة حكمت سليمان على الاستقالة.

حركة مايس 1941

كما برز الدور السياسي للجيش العراقي اثر حركة رشيد عالي الكيلاني 1941 الذي استعان بالعقداء الأربعة قادة الجيش وهم كل من صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ، وكامل شبيب، ومحمود سلمان ، حيث جرى إقصاء الوصي عبد الإله وتعيين الشريف شرف بدلاً عنه وتشكيل حكومة برئاسة رشيد عالي الكيلاني ، التي اعلنت الحرب على بريطانيا وطالبتها بالخروج من العراق . فكان أن سارعت بريطانيا للتصدي للجيش العراقي والقيام إنزال جيوشها في البصرة ، والتي زحفت إلى بغداد وأسقطت حكومة الكيلاني وهرب الكيلاني والعقداء الأربعة ، واستطاعت بريطانيا إلقاء القبض على قادة الجيش في إيران وتم إحالتهم لمحكمة عسكرية حكمت عليهم بالإعدام وجري تنفيذ الحكم ، أما الكيلاني فقد وصل إلى المانيا وبقي برعاية هتلر حتى نهاية الحرب حيث تمكن من الهرب والوصول إلى السعودية التي منحته اللجوء السياسي هناك .

الجيش والسياسة الداخلية

ما أن تبلور بناء المؤسسة العسكرية العراقية الفتية حتى وجدت نفسها معنية بشكل مباشر بعكس وتنفيذ سياسات الحكومة العراقية لجهة فرض نفسها و سلطتها في الداخل العراقي خصوصا” بعد أن استخدمت الحكومات العراقية (المدنية) الجيش العراقي في مواجهة الاضطرابات وحركات التمرد التي كانت تندلع في مختلف مناطق العراق من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربه ، لذلك وجدت النخبة العسكرية العراقية نفسها في وقت مبكر في خضم الحياة السياسية خلال السنوات (1936 ــ 1941 ) بعد ان استخدم الجيش لأول مرة كسلاح سياسي في أحداث الاثوريين في سميل ، بقيادة بكر صدقي سنة 1933 , ثم في المراحل اللاحقة كان للجيش العراقي بالإضافة الى قوات الاحتلال البريطاني دور في قمع ثورات العشائر في الفرات الأوسط وثورة الأكراد في كردستان ،والأيزيدية في سنجار. كما قام نظام صدام حسين(1968 ــ (2003 باستخدام الجيش العراقي في قمع (الانتفاضة الشعبانية) التي اندلعت في اعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 في معظــــم محافظات العراق الجنوبية والشمالية بعد أن عجـــزت قوات الامن الداخلي في قمع (الانتـــــــفاضة الشعبانية) .

الجيش والسياسة الخارجية

في العام 1948بعد الاغتصاب الصهيوني لفلسطين واعلان ما سمي بـ(اسرائيل) قامت الحكومة العراقية بإرسال الجيش العراقي الى الاراضي العربية في فلسطين للتصدي للمغتصبين الصهاينة , حيث ساهم واشترك الى جانب جيوش عربية اخرى في الحرب العربية الاسرائيلية الاولى وكان له دور مشهود ومؤثر في تلك الحرب ! الا أن تداعيات تلك الحرب ونتائجها انعكست على الداخل العراقي بين عامي 1951 و1952 الذي شهد العديد من الاحتجاجات والتظاهرات حيث تطلب الامر انزال الجيش للشوارع والسيطرة على الاوضاع المضطربة التي اعقبت قيام الكيان الصهيوني في فلسطين . كما تم استخدام الجيش وقوات الشرطة السيارة لقمع تظاهرات عام 1956 على أثر العدوان الثلاثي على مصر والتي امتدت لتشمل مدن وقصبات العراق كافة . وفي عام 1967 شارك الجيش العراقي التصدي للعدوان الصهيوني على الاردن ومصر وسوريا وبقي في الاردن مرابطا” حتى جرى سحب قطعاته بعد انقلاب 1968. وفي عام 1973 اندفع الجيش العراقي الى سوريا للدفاع عن دمشق ضد القوات الصهيونية في الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة في وقت كانت طائرات القوة الجوية العراقية أول من وجه ضربات جوية على مطارات ومعسكرات العدو الصهيوني انطلاقا” من الجبهة المصرية ! وفي عام 1980 تصدى الجيش العراقي للاعتداءات الايرانية على المناطق الحدودية لتندلع الحرب العراقية الايرانية التي استمرت لمدة ثماني سنوات سطر بها الجيش العراقي اروع الملاحم البطولية لتنتهي في 8/8/ 1988 بانتصار الجيش العراقي . الا أنه بدلا” من اعادة الجيش العراقي الى ثكناته واعادة تنظيمه بعد ثماني سنوات من الحرب الضروس قدم خلالها الجيش العراقي العديد من الشهداء ، زج به صدام حسين في أتون مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب ألا وهي حرب غزو الكويت عام 1990والتي انتهت بتدخل قوات التحالف الدولية التي الحقت بالجيش العراقي هزيمة كبيرة في معركة غير متكافئة تسببت بتدمير جزء كبير من الآلة العسكرية العراقية التي كانت قد بلغت مستوى لا يستهان به من القوة في السلاح والعتاد ، الامر الذي أضعف الجيش العراقي الى درجة كبيرة خصوصا” بعد أن حرم طيلة فترة 13 عاما” من الحصار والعقوبات الولية من اعادة تسليحه وتجهيزه بالحديث من الاسلحة والمعدات ، فكان أن ظهر عاجزا: عن مواجهة قوات الغزو الامريكية والبريطانية في العام 2003 التي تمكنت من احتلال العراق وقامت بحل الجيش العراقي ..

الجيش والانقلابات العسكرية

ومع تنامي سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق قبل عام 1958 , فأن المشاعر القوية التي كانت تجيش في أعماق الناس كانت تجيش أيضاً في أعماق الجيش , لذلك فقد مال العسكريون الى ان يعكسوا هموم المجتمع وتطلعاته, ومن ذلك المنطلق نجد ان اعضاء النخبة العسكرية هم اكثر فئات المجتمع التصاقا وتعاطفاً مع هموم المجتمع في تطلعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وكان للتغيرات السياسية في عموم الوطن العربي والمنطقة بالإضافة الى الوضع الدولي آنذاك تأثيراته على تحفيز عدد من ضباط الجيش العراقي للسعي إلى إسقاط النظام الملكي بالاتفاق مع عدد من التنظيمات الحزبية العراقية ، واستطاعت تلك المنظمات أن توحد جهودها في اللجنة العليا للضباط الأحرار بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم حيث تمكنت في 14 تموز 1958 من أسقاط النظام الملكي، وأعلن الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع جبهة الاتحاد الوطني وأنهت الوجود البريطاني في العراق . الا أن عدم النضج السياسي لقادة الانقلاب والخلافات الحزبية بين اركان جبهة الاتحاد الوطني انعكس سلبا” على تماسك المؤسسة العسكرية وهيمنتها على مقاليد الامور في البلاد وهو ما تمثل بالصراع على السلطة بين عبد الكريم قاسم وعدد من رفاقه الضباط في اللجنة العليا للضباط الأحرار وكان على رأسهم عبد السلام عارف الشخص الثاني في قيادة الانقلاب ، ثم كانت محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل ، واعدام عدد من ضباط الجيش في أم الطبول ! كل تلك الامور أدت الى قيام عدد من ضباط الجيش وبالتعاون مع حزب البعث المنحل بانقلاب 8 شباط 1963 واعدام الزعيم عبد الكريم قاسم وتنصيب عبد السلام عارف مكانه الا أن الاخير سرعان ما قاد انقلابا” آخر في 13 تشرين الثاني 1963ضد حلفائه البعثيين الذين أتوا به على قمة السلطة . وبعد مقتل عبد السلام عارف في حادث سقوط طائرة جنوب العراق، تولى أخوه عبد الرحمن عارف السلطة بدعم وإسناد من الجناح العسكري المهيمن على السلطة في البلاد من أتباع عبد السلام عارف . وقد تخللت فترة حكم عبد الرحمن عارف بالضعف عدة محاولات انقلابية عسكرية كان ابرزها محاولة أحد العسكريين وهو عارف عبد الرزاق الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء ولكنها باءت بالفشل ايضا” . وفي 17تموز 1968قام حزب البعث المنحل بانقلاب عسكري بالتعاون مع مجموعة عسكرية اخرى بزعامة عبد الرزاق النايف مدير الاستخبارات العسكرية وابراهيم عبد الرحمن الداود قائد القوات العراقية في الاردن ، وسعدون غيدان آمر لواء الحرس الجمهوري حيث أطيح بحكم عبد الرحمن عارف. لكن البعثيين لم يكونوا مرتاحين للشراكة مع مجموعة النايف العسكرية ، فبادروا إلى تنفيذ انقلاب ثانٍ في 30 تموز1968 واستولوا على السلطة الكاملة في البلاد وتمكنوا من تحييد الدور المؤثر للنخبة العسكرية العراقية في مراكز السلطة والنفوذ وصناعة القرار .

خصوصا” بعد اغتيال الفريق حردان التكريتي و اقصاء الفريق صالح مهدي عماش ومن ثم المهيب احمد حسن البكر رئيس الجمهورية في عام 1979 و السيطرة التامة على مقاليد الحكم والسلطة ومراكز صنع القرار في الدولة واقصاء النخب العسكرية منها ، ورغم ارتداء النخبة السياسية ( وجلها من المدنيين ) للملابس والرتب والشارات العسكرية ، الا أن واقع الحال وحقيقة الامر أن المؤسسة العسكرية ونخبها العسكرية كانت مغيبة عن مراكز النفوذ وسلطة صنع القرار في الدولة ولغاية احتلال العراق من قبل القوات الامريكية الغازية في 9/4/2003. ومن الجدير بالذكر أن اعضاء النخبة العسكرية في العراق حملوا وجهات نظر سياسية مختلفة كانوا يسعون الى وضعها موضع التنفيذ , وان كان لا ينبغي التغافل عن توقهم الواضح الى السلطة , الذي يجمع بينهم جميعاً وبدون استثناء , فهم يعتبرون انفسهم مثقفين حملة رسالة عقائدية , وهم لا يختلفون في كل ذلك عن أية جماعة أو فئة اجتماعية اخرى من المثقفين أو السياسيين.

الجيش العراقي الجديد ودوره السياسي

لقد كان للفراغ الامني الذي تركه قرار حل الجيش العراقي من قبل الحاكم المدني الامريكي تداعياته وآثاره السلبية على مجمل السياسة الأمريكية واستراتيجيتها العسكرية في العراق . الامر الذي دفعها لتشكيل جيش عراقي جديد تتلافى بموجبه تلك الاثار والسلبيات التي خلفها قرارها المتسرع بحل الجيش العراقي . حيث اصدر الحاكم المدني بريمر الامر المرقم 22) ) لسلطة الائتلاف الموقتة في 23 حزيران 2003 بتشكيل الفيلق العراقي الجديد ( New Iraqi Corps NIC ) وقد ابدلت هذه التسمية في ما بعد الى الجيش العراقي الجديد (New Iraqi Army NIA )وقد شجعت سلطة الاحتلال الامريكي في العراق لعناصر الميليشيات الحزبية بالانتساب للجيش بموجب القرار الذي اصدره الحاكم المدني بريمر والمرقم 91 في 7/6/2003 والذي اتاح لهذه الميليشيات بمختلف اتجاهاتها الطائفية والعرقية أن تنتسب الى المؤسسة العسكرية العراقية الجديدة . في مطلع كانون الثاني 2004 تأسست وزارة الدفاع العراقية الجديدة على انقاض وزارة متجذرة في قدمها ومتأصله في نفوس العراقيين ومشاعرهم ابتداء من تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام 1921. ثم توالى نمو وتطور الجيش العراقي الجديد وتشكيل المزيد من الوحدات والتشكيلات حتى بلغ عدد فرق الجيش الجديد 14)) فرقة من ضمنها فرقة آلية واحدة هي الفرقة التاسعة . على الرغم من اقرار الدستور العراقي الجديد الذي صوت عليه الشعب عام 2005 بإبعاد الجيش عن السياسة وحصر واجباته بالدفاع عن العراق من التهديدات الخارجية الا أنه استخدم منذ تشكيله في العام 2003 لأغراض حفظ الامن الداخلي في المحافظات والمدن العراقية والتصدي لتظاهرات واحتجاجات شعبية في عدد من مدن العراق بضمنها العاصمة بغداد ! ومواجهة تنظيمات حزبية مسلحة ، فضلا” عن التصدي لعناصر الارهاب المتمثلة بتنظيم داعش الارهابي التي استهدفت الشعب العراقي وبنيته التحتية ، الامر الذي انعكس بشكل واضح على شكل تسليحه وتدريبه وعلى مكانته ودوره الاجتماعي ! وهو ما جعله يقترب في ادائه الى أداء قوات الامن الداخلي والشرطة منه الى جيش نظامي ! وهو ما جعل عدد من كبار قادته يقرون بعدم جاهزيته للقيام بالمهمة التي اسس من اجلها وأقرها الدستور وهي الدفاع عن الوطن حيث شكلت احداث حزيران 2014 بداية مرحلة تاريخية جديدة ، عندما سيطر تنظيم داعش الارهابي على عدد من المدن والمحافظات العراقية ، وما تعرضت له المؤسسة العسكرية من هزة معنوية حفزت الخيرين من ابناء هذا الوطن على اعادة تنظيم وتأهيل وتسليح القوات المسلحة العراقية لتنهض من جديد وتتصدى لإرهاب داعش وتحقق النصر تلو النصر على تلك العصابات التي جاءت من وراء الحدود وتطردها محققة انتصارا” حاسما” عليها اشاد به القاصي والداني.

الخلاصة

استنادا” لما سبق فان المؤسسة العسكرية العراقية منذ تأسيسها في 6/1/1921 وحلها لاحقا” بعد الاحتلال الامريكي للعراق في أيار 2003 وتشكيل الجيش العراقي الجديد في تشرين الثاني 2003 ? لعبت دورا” بارزا” في الحياة السياسية العراقية . كما أنه من السذاجة القول بان المؤسسة العسكرية العراقية لا تلعب اليوم دورا” مؤثرا” وبارزا” في اتجاهات تطور الحياة السياسية في العراق ! واذا كان هذا الامر فيه ما قد يخالف الدستور العراقي فانه لا يعد مثلبة على المؤسسة العسكرية العراقية الجديدة ، بل على القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في العملية السياسية نفسها من خلال اسلوب وطريقة تعاطيها مع هذه المؤسسة تسليحا” وتدريبا” واستخداما”. واذا كان معظم ان لم يكن كل جيوش العالم لها دور مؤثر في الحياة السياسية في بلدانها ، فلأن الجيش هو العمود الفقري للدولة وكيانها السياسي وتعافي وقوة ومتانة الكيان السياسي مرتبط بشكل مباشر بقوة و وقدرات الجيش ومؤسسته العسكرية ومستوى تدريبه وتسليحه . تحية للجيش العراقي الباسل في الذكرى 98) ) لتأسيسه والمجد كل المجد لشهدائه الابطال.

{ لواء الركن متقاعد