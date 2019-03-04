المؤبد لمدان بخطف فتاتين وإستغلالهما بأعمال مخلة بالشرف

إعلان صحراء الأنبار منطقة عسكرية للحد من إستهداف المدنيين

بغداد – قصي منذر

اعلنت القوات الأمنية صحراء الأنبار منطقة عسكرية يمنع وجود المدنيين فيها، محذرة المخالف من تعريض نفسه وعائلته للخطر . وقال مصدر في المحافظة في تحذير أمني ان (على جميع رعاة الأغنام الموجودين في الصحراء مغادرة المنطقة فوراً بإتجاه الرطبة- النخيب- الكيلو(160 مضيفا ان (المنطقة تعد منطقة عمليات عسكرية يمنع وجود المدنيين فيها).وشدد على انه (خلاف ذلك يعرض المخالف نفسه وعائلته للخطر ويعد هدفاً معادياً لقواتنا الامنية).وشهدت مناطق النخيب والثرثار والرطبة عمليات ختطاف واغتيال استهدفت مدنيين قام بها تنظيم داعش خلال الايام الماضية. ونفذت قوات امنية عمليات دهم في قرى بمحافظة ديالى بحثاً عن مطلوبين. وافاد بيان لخلية الإعلام الأمني بـ(دهم قوات من الفرقة الخامسة التابعة لقيادة العمليات ومديرية شرطة ديالى مناطق محمد شيراك والزور وشيخ عباس والمعدان وجسر الحلوان وقرية الحوائج وقرية شيخ بابا لتنفيذ عملية بحث وتفتيش). وفي النجف أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرين مليون دينار لمدان خطف فتاتين بمساعدة متهمين آخرين واستغلالهن للعمل في الدعارة.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) امس أن المحكمة (نظرت قضية مدان أثبتت اعترافاته خطف فتاتين حدثين عن طريق الخداع واستغلالهن جنسيا في أعمال الدعارة والجريمة بعد خطفهن من دارهما في منطقة الزركة التابعة لقضاء الكوفة)، لافتا الى أن (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 6 اولا وثانيا ورابعا وبدلالة المادة 1 من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة . (2012وفككت مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد عددا من شبكات الاتجار بالبشر .وقال مدير قسم مكافحة الإتجار بالبشر في المديرية العميد علي عبد الرزاق في تصريح امس ان (جهود منتسبي القسم ومكاتبه ما عدا اقليم كردستان اثمرت عن نتائج إيجابية في تفكيك عدد من الشبكات الاجرامية وإلقاء القبض على اغلب المتهمين والمتورطين بهذه الجرائم واحالتهم الى القضاء وإصدار الأحكام بحقهم)، مشيرا الى (إحالة الكثير من الضحايا الى دور الايواء وتقديم المساعدة لهم بالاضافة الى التمكن من تحديد هوية عدد غير قليل منهم).كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين عن جريمة الاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائري مرقد السيد محمد عليه السلام في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.ووفق بيان ثان للمجلس تلقته (الزمان) نظرت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية دعاوى لمدانين اثنين بعد قيامهما بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا احزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين)، مؤكدا أن (المدانين اكدوا خلال اعترافاتهم أن الهدف من هذه الجريمة تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد) . وأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن إيقاف عملية بيع عقار لمواطنة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بمستمسكات ثبوتية مزورة.وقال بيان امس ان (العملية تمت بعد جهد كبير وتحرٍ وتدقيق أجراه المكتب لمعاملات وسجلات دائرة أحوال الأعظمية، حيث أكتشف معاملة خاصة ببيع عقار في الأعظمية مرفقة فيها هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين، الأمر الذي دعا المكتب الى التحرك السريع واشعار دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الأولى بإيقاف اجراءات بيع العقار لوجود تزوير في مستمسكات المواطنة)، مشيرا الى ( مفاتحة مديرية تفتيش بغداد بغية فتح تحقيق مع أمين السجل المدني وضابط اصدار بطاقة السكن المزورتين).وألتهم حريق كبير مخزنا للمواد الغذائية في منطقة سبع ابكار التابعة للاعظمية ببغداد بحسب مصدر افاد باشتراك اكثر من خمسة فرق إطفاء باطفاء الحريق).

وحجزت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة خطوط فلاي دبي.واوضح بيان لاعلام الكمارك امس ان (الحقيبتين وردتا بدون مسافر وأودعتا في قسم المفقودات لمدة ثلاثين يوماً يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة)، مشيرا الى ان (الهيئة تعتمد إجراءات مشددة في جميع مراكزها الكمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع والسلع المستوردة حفاظاً على صحة المواطن ).