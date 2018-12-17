الله لا يوفّق العتاوي- كامل كريم الدليمي

يتداول شعبيا” … واحد عنده عيوي يعني ((هر)) كل ما يذبه بعيد يرجع عليهم!

ذبه عند المسجد رجع

ذبة عند المطعم رجع

ذبة عند البحر رجع

ذبة في سوق السمك رجع.

فقد اعصابة المسكين وقرر يذبة في الصحراء..

وداه وسط الصحراء وخلاه هناك.. بعد ساعتين اتصل علر زوجته سألها العتوي رجع.. كالت اي رجع وكاعد على الدرج ينتظرك!!!

كلهة أنطيه السماعة خلي يوصفلي الطريق تيهت الله لا يوفقة.

رباط سالفتنا…

«تاهت علينة ..الله لا يوفق العتاوي »

فبعد عام نيسان 2003 أحتل العراق بيد دولة الشر امريكا ومن تحالف معها من بعض ذيول الخزي والعار العربية التي كان لها الدور بأن تغرز خنجر الغدر في خاصرة العراق . ومع اختلاف آراء العراقيين بين مرحب بالمحتلين والمتأمرين ( وهم قلة ) ، وبين اغلبية لاتعرف ماذا ستؤول اليه احوال العراق مع غياب مشروع الدولة .

فبعد ان اصبح العراق اسيراً تحت سلطة الاحتلال ، تدافعت – القلة – المطبلة للاحتلال تقرباً من السلاطين الجدد وكأنهم يُمنون النفس في ان هذا التغير سيؤسس الى بناء دولة مدنية تمثل طموحات وامال الشارع العراقي ، وتحقق العدالة الاجتماعية وتساهم في تحول البلد من “عراق الحروب والحصار “الى عراق “السلام والاعمار” . علما” ؛ ان تلك الحرب الرعناء التي شنها الاعداء كانت بحجج واهية لا تتعدى :

اولاً ؛ الأدعاء بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل ؟ ، وتلك الدول تعرف جيداً اكثر من غيرها ان العراق خالي منها وغير قادر على صناعة “القنبلة الذرية” .

وثانيهما ؛ ان صدام حسين وجيشه اصبح قوة تشكل خطراً على المحيط الاقليمي .. وهم يعرفون جيداً ان العراق بعد حرب الثمانين وصولاً الى أحداث آب 1990 وماتلاها من اسهال القرارات الاممية والتي فرضت على العراق حصاراً جائراً ، قد أنهكت العراق وجعلته بحاجة الى سقف زمني طويل لأستعادة عافيته .اما شعارات تغيير النظام ؛ فكان « أكذوبة» تشدقت بها احزاب المعارضة العراقية التواقة لاسقاط النظام وتسنم مقاليد الحكم للنهوض بالدولة كما كانوا يدعون

واذا بنا نرى احلامنا تتحطم على صخرة “الفوضى الخلاقة ” ، وذلة ومهانة الاحتلال ، وجشاعة وبشاعة المواقف العربية ، وخذلان فاضح للمعارضة العراقية التي اضاعت الطريق كصاحب “الهر”.. الذي أخذ يستنجد بالهر للعودة الى نقطة الانطلاق.

وهنا ؛ توجب علينا اليوم ان نتوقف ونراجع بشجاعة وجرأة عملية سياسية بُنيت على اسس خاطئـــــــة ، ونحدد من خـــــــلال تلك المراجــــــعة مواطن النجاح ان وجدت فنعضـدها ، ونعمل على اكتشاف مواطــــــن الضعف لنعالجها .أما العمل بأنصاف الحلول وترك المشاكل خلفنا لتتراكم ، فسيزيد الفجوة بين الشعب وعمليته السياسية وسياسييه ،

وهذا ماسيدمر العراق وماتبقى من مؤسساته .. فالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالخطأ يبقى السبيل الوحيد للنجاة

والخلاص من « العتاوي» التي حاولت وتحاول جاهدة في تدمير العراق وبأجندات مصلحية لا تتـــــجاوز فلك عقـــــولهم المريضة

فكل نفس أمارة بالسوء الا ما رحم ربي .

ختاما” نگول ؛

(الله لا يوفق العتاوي الي ضيعوا البلد )