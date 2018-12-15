اللهم شاف النفوس المريضة – زيد الحلّي

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فم مفتوح .. فم مغلق

اللهم شاف النفوس المريضة – زيد الحلّي

حين تكون مفردة ” الولاء المزدوج ” في السياسة وفي المجتمع ، حالة مستشريه ،  لدرجة ان البعض يفرح  بممارستها ، دون خجل ، مؤكدا تواصله ليلا مع ضفة  ، هي نقيض لضفة اخرى في الصباح ، فهذا بلا شك مرض واجب العلاج ، لأنه يقع في خانة الخيانة النفسية والروحية ، وهذا “البعض” برأيي ،  يمثل الظلام في وسط النهار , صعب التعايش معَه ، وصعب تقبله او تحمله  لأن طباعه و نفسيته لا تكون ثابتة ، وزاوية انقلابه منفرجة ، لأنه ينتقل من شعور لآخر ، معتقدا ان الحياة لعبة طفوليه خالية من الروح ، ناسيا ان الصّدق ، مع الذات  هو الرّكن الأساس في ديمومة العيش الهانئ  المفعم بالشجاعة ، وطرد الخوف، والخروج  من عباءة  الخذلان . ان جميل العيش ، هو ان يدرك هذا “البعض” الذي لا يزال يعشعش في وكر دبابير الازدواجية ان المواقف النبيل ، الذي جمّل به الإنسان هذا العالم، هو الصدق ، وعدم الرقص على الحبلين ، والتوجه الى السير في واحة كلها اطمئنان لمستقبل واعد ، متطلعا الى غد افضل ،  يتمثل بترك الاوهام ، متلمساً  قلب الحقيقة التي تنير العقل ، واثقاً بواقع حال اليوم ، بعيدا عن هواجس الامس ، فنقاء الواقع  يعبّر عن الأفكار والهواجس والمشاعر والأحلام ، وهو الهوية الأساسيّة التي تعرّفه للناس وتعكس صورته. ان  هذا “البعض” ممن يحملون شخصيتين في جسد واحد ، كالطفل السيامي ، يتنقل بينهما بسهولة في ثوان معدودة ، ففي لحظة شرود تجدهم  مع ( سين ) ناقلين له ، مشاهداتهم  عن ( ص) ، والعكس صحيح ايضا  ، لهم تصرفات غريبة في الواقع ، فإن حاججتم  بأمر ما ، انتقلوا الى شخصيات مسكينة ،  دامعة العينين، متمتمين بكلمات غير مفهومة ، وفي ذات الوقت فهم مستعدون  ان ينقلبوا الى قطط بمخالب شرسة ! ان معالجة مرضى “الولاء المزدوج”  من جانب اطباء علم النفس لا يزال بطيئا رغم انه يشكل ظاهرة محسوسة في السياسة والمجتمع  ، فهم غير مدركين ان عدم منطقية الأشياء ومخالفتها للسلوك العام ، تؤدي الى تحطيم انسانية الفرد ، فالازدواجية ، تبعد المرء عن عقيدة قوية، وفطرة في النفس ، تغذيها وحدة الوجود والرغبة في صنع مستقبل راقٍ بعيدا عن  الهلع  والرجفان امام الاوهام ..  فـ ” البعض ”  حين يتصرف تصرفات غير متوازنة ، وبولاء مزدوج ، هو مريض يحتاج الى علاج ، لأنه يتعب من حوله  بتعدد شخصياته ، ففي كل يوم تراه على حال ،  مرة سعيدا ، لأنه سمع  بالأمس كلاما منمقاَ من الذي يرتاح  اليه ، وفي اليوم التالي تجد الحزن قد ارتسم على محياه ، لآنه  وجد العكس .. كم ارثي واعجب لمرض هذا “البعض” ، حيث لا يمكن سبر أغواره من قبل إنس ولاجان .. ومن الله الشفاء !

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