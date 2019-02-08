اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬للهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا

القامشلي‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تستعد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬لاطلاق‭ ‬هجومها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬المحاصر‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تعادل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬«الخلافة»‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭. ‬ومني‭ ‬التنظيم،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬إقامة‭ ‬«الخلافة‭ ‬الاسلامية»‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور،‭ ‬تقدر‭ ‬بمساحة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭. ‬وبات‭ ‬وجوده‭ ‬حالياً‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬صحراوية‭ ‬حدودية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتمكنت‭ ‬هذه‭ ‬القوات،‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن،‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر،‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬داخل‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬للتنظيم‭ ‬وباتت‭ ‬تحاصره‭ ‬ضمن‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسمها‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬الجمعة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الجبهة‭ ‬«لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخيرة»‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬الميدانية‭ ‬استعداداً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬تشهد‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬هدوءاً‭ ‬يعكره‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وجوي‭ ‬متقطع‭ ‬يستهدف‭ ‬مواقع‭ ‬التنظيم‭. ‬وتوقع‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬«تبدأ‭ ‬عملية‭ ‬التقدم‭ ‬الأخير‭ ‬قريباً‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لها»‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬«من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬الجغرافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬لنتخلص‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الجغرافية‭ ‬فيما‭ ‬تحتاج‭ ‬عملية‭ ‬التمشيط‭ ‬والتخلّص‭ ‬من‭ ‬الفلول‭ ‬والألغام‭ ‬وقتاً‭ ‬أطول»‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الخميس،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الفرنسية‭ ‬باتريك‭ ‬شتايغر‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أوقفت‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬عملياتها‭ ‬القتالية‭ ‬«من‭ ‬أجل‭ ‬اعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مواقعها»‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬شتايغر‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬توقعاته‭ ‬باستعادة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭.‬

وبحسب‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الداعم‭ ‬للهجوم‭ ‬ضد‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬«تحرر‭ ‬قرابة‭ ‬99,5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسطرة‭ ‬داعش»‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬الإستراتجة‭ ‬والمعلوماتة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬كرستوفر‭ ‬ككا،‭ ‬الخميس‭ ‬«نستمر‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المتبقن‭ ‬من‭ ‬إرابيي‭ ‬داعش‭.. ‬لمحاصرتم‭ ‬في‭ ‬رقعة‭ ‬صغرة،‭ ‬تعادل‭ ‬حالاً‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الخلافة‭ ‬الأصلة»‭.‬

ويحاول‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬وفق‭ ‬كيكا‭ ‬«الفرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإختباء‭ ‬بن‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الأبراء‭ ‬الذن‭ ‬حاولون‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬القتال»،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬«هذه‭ ‬التكتكات‭ ‬لن‭ ‬تنجح»‭.‬

وكان‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قالوا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت‭ ‬إنهم‭ ‬أوقفوا‭ ‬عملياتهم‭ ‬البرية‭ ‬خشية‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمهم‭ ‬التنظيم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مئات‭ ‬العائلات‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬التنظيم‭. ‬وتعيش‭ ‬ظروفاً‭ ‬بائسة‭ ‬جراء‭ ‬نقص‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والأدوية‭.‬

ودفعت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬وبينهم‭ ‬نحو‭ ‬3400‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭.‬

–‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬–

في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬شمالاً،‭ ‬حيث‭ ‬يُنقل‭ ‬الخارجون‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬التنظيم،‭ ‬تستقبل‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬أطفالاً‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬وبعضها‭ ‬حاد‭.‬

وفي‭ ‬عيادة‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الكردي‭ ‬داخل‭ ‬المخيم،‭ ‬قال‭ ‬طبيب‭ ‬الأطفال‭ ‬عنتر‭ ‬سنّو‭ ‬(48‭ ‬عاما)‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«يصلون‭ ‬إلينا‭ ‬عظماً‭ ‬وجلداً»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬بنيتهم‭ ‬الهزيلة‭.‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنهم‭ ‬نقلوا‭ ‬عشرات‭ ‬حالات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحسكة‭ ‬للعلاج‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينهم‭ ‬29‭ ‬يخضعون‭ ‬راهناً‭ ‬للعلاج‭.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬رحلة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬التنظيم‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭. ‬وتخشى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬تسلل‭ ‬جهاديين‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‭.‬

وتعمل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مخصص‭ ‬للفرز‭ ‬قرب‭ ‬خط‭ ‬الجبهة،‭ ‬على‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هويات‭ ‬الخارجين‭ ‬وأخذ‭ ‬بصماتهم‭ ‬وينقل‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬للتنظيم‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة‭.‬وتعتقل‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭.‬

ويشكل‭ ‬وجود‭ ‬هؤلاء‭ ‬معضلة‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بلدانهم‭ ‬باستعادتهم‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬لديها‭ ‬فيما‭ ‬تبدي‭ ‬دولهم‭ ‬تحفظاً‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬

وقال‭ ‬بدران‭ ‬جيا‭ ‬كردي،‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنه‭ ‬«ما‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المفاوضات»‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭.‬

وتدرس‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعارض‭ ‬استعادة‭ ‬داعش‭ ‬خيارات‭ ‬عدة‭ ‬لإخراج‭ ‬العشرات‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الاعتقال‭ ‬والمخيمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وطالبت‭ ‬منظمة‭ ‬«هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش»‭ ‬الحقوقية‭ ‬بضرورة‭ ‬اعتماد‭ ‬«الشفافية»‭ ‬عند‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬وأقاربهم‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬سوريا‭.‬

ويخشى‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬فراغ‭ ‬أمني‭ ‬يرتبه‭ ‬خروج‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬المرتقب‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬بينما‭ ‬يخوضون‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬جيا‭ ‬كردي‭ ‬«نتوجه‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬دمشق»‭.‬