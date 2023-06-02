اللجنة الفنية والتطوير تجتمع بمحاضريها المعتمدين آسيوياً

بغداد- الزمان

عقدت اللجنةُ الفنيّ والتطوير في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم اجتماعاً مع محاضريها المعتمدين لدى الاتحادِ الآسيوي برئاسةِ وسام نجيب اصليوه رئيس اللجنة وكالةً. وتمحور الاجتماعُ بشأن الآليةِ الجديدةِ للتعليماتِ والضوابط النافذة للترشح للدوراتِ التدريبيّة من خلال تشكيل لجانٍ لمقابلةِ المرشحين وتحديد أهليةِ المرشح للدخول في الدورات. كما تمّ التطرق إلى سُبلِ النهوض بالبرامج والمناهج المعتمدة من خلال إدخالِ عملية متابعة المدربين أثناء وبعد انتهاء الدورة، ولمدة ثلاثة أشهرٍ في مؤسساتهم. وشهدَ الاجتماع الحديثَ عن طريقةِ تحديث المناهج وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتطويرها، في وقتٍ تمحور الاجتماع حول الصلاحياتِ الممنوحة للمحاضرين وآلية تفعيلها وتفعيل دور المحاضرين في جميع أنشطة وبرامج اللجنة الفنية سواء في تعليمِ وتطوير المدربين وبرامج الجذور وبرامج تطوير الشباب. واستعرض رئيسُ اللجنة آلياتَ تنفيذ كل من الشهاداتِ التدريبيّة النافذة وتصنيف المدربين وعملية تفعيل حاملي الشهادات التدريبيّة في المنطقةِ الفنيّة وحسب التعليمات والضوابط التي صدرت وعملية تنفيذها على الواقع. وتحدث المجتمعون أيضاً عن الانتهاء من آليات متطلبات دورة الـ PRO المزمع إقامتها في بدايةِ العامّ المقبل وحسب توجيهاتِ رئيس الاتحاد للتعاقدِ مع أفضل محاضري العالم للإشراف على هذه الدوراتِ المتطورة. كما تطرق الاجتماعُ الى موافقةِ رئيس الاتحاد العراقي لكرةُ القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذيّ لتنفيذ الورش التدريبيّة واستقدام الخبراء المعتمدين من قبل الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم FIFA.