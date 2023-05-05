اللجنة الفنية تناقش مشاركة العراق بدورتي ألعاب العرب وآسيا

بغداد- الزمان

واصلت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الأولمبية إجتماعاتها التداولية بصدد مشاركة العراق في منافسات دورتي الألعاب العربية في الجزائر شهر تموز المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في هانتشو الصينية تشرين الأول المقبل. وبحثت اللجنة معايير حسم مشاركة الاتحادات الرياضية الوطنية في منافسات الدورتين المعنيتين في ضوء الأرقام التي يسجلها اللاعبون، ومقارنتها بالأرقام التي يسجلها منافسوهم المتوقعون.

أسماء نهائية

وناقشت اللجنة قوائم الأسماء النهائية للاعبين الذين بوسعهم المشاركة والمنافسة على أوسمة منصات التتويج في فعاليات إتحاداتهم بالدورتين كلتاهما. كما درست اللجنة التحضيرات التي تجريها الاتحادات الرياضية الوطنية لرياضييها وإمكانية متابعة المعسكرات التدريبية التي يقيمها الرياضيون باشراف ملاكاتهم التدريبية الى ذلك أثنت اللجنة على توصية المكتب التنفيذي بمرافقة عدد من الرياضيين الأبطال السابقين للوفد الأولمبي العراقي الى دورة الألعاب العربية المقبلة في الجزائر ليكون حضورهم شرفياً وحافزاً للاعبين ومدربيهم لتقديم مستويات طيبة ونتائج تعيد بريق ما حققه أبطال الأمس. هذا وقد حضر إجتماع اليوم النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية زياد حسن وعضوا المكتب التنفيذي إبراهيم البهادلي و باسم أحمد والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد والأمين المالي أحمد صبري و عدي الربيعي و عبدالجليل جبار و عامر طالب و حنان ناجي وولاء طارق.