الغريري :خططنا حقّقت التوازن واسهمت بحماية المستهلك من جشع التّجار

اللجنة العراقية الايرانية تناقش التعاون في شتى المجالات

بغداد – قصي منذر

احتضنت بغداد، اجتماعات اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة ،لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .وقالت وزارة التجارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (انطلقت أعمال اللجنة المشتركة بدورتها الخامسة في بغداد والتي يترأسها عن الجانب العراقي الوزير أثير الغريري وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إحسان خاندوزي). من جانبه ، قال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية ستار الجابري إن (اللجنة عقدت اجتماعاتها على مدى يومين، لمناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة والمياه والمالية والمصرفية والاستثمار وبلورتها على ارض الواقع وبما يخدم مصالحهما المشتركة وحسب اللجان الفنية 6 التي شكلت بين الجانبين من الوزارات والجهات القطاعية في كلا البلدين)، واشار الى ان (جلسة الافتتاح ركزت على توجهات الحكومة والرؤية العراقية لتوثيق العلاقات المشتركة)، بدوره ،اكد مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس لجنة التجارة رياض فاخر الهاشمي أن (اللجنة ناقشت أوجه التعاون التجاري وزيادة حجم المبادلات التجارية، إضافة إلى التعاون في مجال السيطرة النوعية والفحص المسبق للبضاعة، وإقامة المدن الصناعية والتعاون في مجال الحجر الزراعي وتبادل الوفود واجراء الزيارات واللقاءات بين البلدين)، واستطرد بالقول ان (الاجتماعات ستختتم أعمالها بالتوقيع على محضر اللجنة المشتركة بدورتها الحالية). وأكد الغريري، أن السلة الغذائية اسهمت في تحقيق التوازن في الاسواق وحماية المواطنين من شجع بعض التجار.

وقال إن (الوزارة عازمة على أن تضع بصمة حقيقية من خلال عملها في تنويع مفردات السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين)، واضاف ان (التجارة دخلت الأسواق كعنصر رئيس لفرض التوازن وحماية المستهلك من جشع التجار)، وتابع ان (عملية توزيع السلة الغذائية مستمرة، بمواعيد منتظمة لغرض تسلميها إلى المواطنين)، واشار الى ان (الوزارة اتخذت خطوات سريعة لتبسيط الإجراءات عللى المواطنين في عمل البطاقة)، مؤكد (بدء العمل على نظام البطاقة الالكترونية والتي انطلقت في محافظة النجف)، وشدد على القول انه (بعد الانتهاء من تحويل النظام في النجف، ستنطلق حملات في جميع المحافظات للتحويل على النظام الالكتروني، الذي يبسط جميع الإجراءات لدى المواطنين ،وسيكون بإمكانهم السير وفق الإجراءات من داخل منزله)

. وأكدت وزارة التخطيط، إدراج مشاريع تتعلق بالطاقة النظيفة في الموازنة العامة للعام الحالي.

وقال الوزير محمد علي تميم على هامش مؤتمر العراق للمناخ إن (الوزارة عملت على وضع خطط كبيرة بدأت بمشروع الطاقة النظيفة، حيث خصصت له موازنات، قسم من هذه المشاريع ادرجت بالموازنة منها ما يتعلق بالطاقة النظيفة ومشاريع الموارد المائية)، وتابع ان (وزارة الاعمار خصص لها موازنة ولأول مرة تعتبر من أكبر الموازنات التي حصلت عليها، والتي ركزت على مشاريع البنى التحتية وما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه الثقيلة والمجاري، فضلا عن تخصيص موازنة لوزارة النفط لتنفيذ مشاريع الغاز المصاحب واستخدام الطاقة الاحفورية التي تقلل انبعاث الغازات الكاربونية)، واشار الى (تخصيص مبلغ لوزارة الزراعة للبدء بعملية واسعة لماكنات الري بالرش بالتعاون مع وزارة الموارد المائية)، مؤكدا ان (المشاريع كافة وضعت من قبل التخطيط واقرت باللجنة المصغرة لإعداد الموازنة)، ومضى الى القول ان (الوزارة تعمل على المتابعة والمراقبة ووضع الستراتيجيات والعمل في ظل الظرف الحساس وقلة الموارد المائية وعدم اقتسام دول الجوار مع العراق الضرر الذي سببه الاحتباس الحراري)، ولفت الى ان (التخطيط وضعت آلية بشأن الطاقة والطاقة النظيفة منسجمة مع البرنامج الحكومي).