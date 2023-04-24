اللجنة البارالمبية تعلن عن إقامتها بطولة بغداد الدولية بكرة الهدف

بغداد- الزمان

اعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية انها وضعت اللمسات الاخيرة لاقامة اول بطولة دولية تستضيفها العاصمة العراقية بغداد بكرة الهدف للمكفوفين وذلك في قاعة الشعب المغلقة قرب ملعب الشعب الدولي

وقال الناطق الرسمي بأسم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية هشام السلمان ان العاصمة العراقية بغداد على موعد لانطلاق بطولة بغداد الدولية بعد عيد الفطر المبارك

واشار الى ان البطولة تُقام للمدة من الرابع وحتى الحادي عشر من شهر ايار المقبل بمشاركة منتخبات مصر وأذربيجان و ايران والاردن اضافة الى البلد المنظم العراق

واوضح السلمان ان البطولة ستفتح بحضور وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ورئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف السيدة أورورا زانولين فضلاً عن حضور شخصيات رياضية كبيرة وبتواجد القنوات الاعلامية من قبل الاعلام المحلي والعربي .