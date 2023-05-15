اللجنة الأولمبية تستقبل بطل آسيا برفع الأثقال
بغداد – الزمان
استقبل النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية زياد حسن وعضو المكتب التنفيذي الدكتور إبراهيم البهادلي صباح بمطار بغداد الدولي وفد المنتخب الوطني لرفع الاثقال المتوج بذهبية بطولة اسيا عن طريق الرباع البطل علي عمار يسر في البطولة التي اختتمت مؤخرا في كوريا الجنوبية.وقال النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية زياد حسن ان ما حققه البطل علي عمار يعد مدعاة للفخر لاسيما وان الوسام الذهبي جاء بتفوق واضح على البطل الاولمبي وبطل ألعالم الاوزبكي رسلان نوردينوف .
دعم بطل
وأضاف حسن ان اللجنة الأولمبية ستستمر في دعمها لهذا البطل كونه من المواهب الواعدة التي نتوسم فيها خيرا لتحقيق امل العراق بالحصول على وسام اولمبي منتظر منذ اكثر من خمسة عقود.من جهته قدم البطل علي عمار يسر شكره وامتنانه لما قدمته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من دعم لامحدود على مدى اكثر من اربعة اشهر تمثلت بإقامة معسكرات تدريبية وتوفير كل مستلزمات النجاح، متعهدا بتحقيق المزيد من الانجازات للوصول الى الاولمبياد القادمة في باريس 2024.وقرر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ونائبه الأول عقيل مفتن تكريم ابطال رفع الاثقال والمواي تاي المتوجين بالاوسمة الملونة في بطولتي اسيا والعالم.المكتب التنفيذي وبتوجيه مباشر من قبل الرئيس ونائبه الاول قرر تكريم لاعب منتخب رفع الاثقال البطل الواعد علي عمار يسر الذي حقق ذهبية اسيا بفعالية الخطف لوزن 109 كغم، مؤكدا انه سيقوم بتسخير كافة الجهود وتقديم الدعم اللامحدود للرباع البطل الذي نتوسم به ان يكـون احد الابطال الاولمبيين في المستقــــــبل القريب.التكريم سيشمل ايضا لاعبي منتخب المواي تاي المتوجين بالأوسمة الملونة في بطولة العالم التي اختتمت منافساتها اليوم الجمعة في العاصمة التايلندية بانكوك .تجدر الاشارة الى ان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية دأب على تكريم الابطال من اصحاب الاوسمة الملونة في الاستحقاقات الدولية والقارية والاقليمية وذلك ضمن نهجها المتواصل لدعم الرياضيين الموهوبين وتوفير متطلبات نجاحهم.