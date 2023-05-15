

اللجنة الأولمبية تستقبل بطل آسيا برفع الأثقال

بغداد‮ – ‬الزمان

استقبل النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية زياد حسن وعضو المكتب التنفيذي‮ ‬الدكتور إبراهيم البهادلي‮ ‬صباح بمطار بغداد الدولي‮ ‬وفد المنتخب الوطني‮ ‬لرفع الاثقال المتوج بذهبية بطولة اسيا عن طريق الرباع البطل علي‮ ‬عمار‮ ‬يسر في‮ ‬البطولة التي‮ ‬اختتمت مؤخرا في‮ ‬كوريا الجنوبية.وقال النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية زياد حسن ان ما حققه البطل علي‮ ‬عمار‮ ‬يعد مدعاة للفخر لاسيما وان الوسام الذهبي‮ ‬جاء بتفوق واضح على البطل الاولمبي‮ ‬وبطل ألعالم الاوزبكي‮ ‬رسلان نوردينوف‮ .‬

دعم بطل

وأضاف حسن ان اللجنة الأولمبية ستستمر في‮ ‬دعمها لهذا البطل كونه من المواهب الواعدة التي‮ ‬نتوسم فيها خيرا لتحقيق امل العراق بالحصول على وسام اولمبي‮ ‬منتظر منذ اكثر من خمسة عقود.من جهته قدم البطل علي‮ ‬عمار‮ ‬يسر شكره وامتنانه لما قدمته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من دعم لامحدود على مدى اكثر من اربعة اشهر تمثلت بإقامة معسكرات تدريبية وتوفير كل مستلزمات النجاح،‮ ‬متعهدا بتحقيق المزيد من الانجازات للوصول الى الاولمبياد القادمة في‮ ‬باريس‮ ‬2024‮.‬وقرر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي‮ ‬ونائبه الأول عقيل مفتن تكريم ابطال رفع الاثقال والمواي‮ ‬تاي‮ ‬المتوجين بالاوسمة الملونة في‮ ‬بطولتي‮ ‬اسيا والعالم.المكتب التنفيذي‮ ‬وبتوجيه مباشر من قبل الرئيس ونائبه الاول قرر تكريم لاعب منتخب رفع الاثقال البطل الواعد علي‮ ‬عمار‮ ‬يسر الذي‮ ‬حقق ذهبية اسيا بفعالية الخطف لوزن‮ ‬109‮ ‬كغم،‮ ‬مؤكدا انه سيقوم بتسخير كافة الجهود وتقديم الدعم اللامحدود للرباع البطل الذي‮ ‬نتوسم به ان‮ ‬يكـون احد الابطال الاولمبيين في‮ ‬المستقــــــبل القريب.التكريم سيشمل ايضا لاعبي‮ ‬منتخب المواي‮ ‬تاي‮ ‬المتوجين بالأوسمة الملونة في‮ ‬بطولة العالم التي‮ ‬اختتمت منافساتها اليوم الجمعة في‮ ‬العاصمة التايلندية بانكوك‮ .‬تجدر الاشارة الى ان المكتب التنفيذي‮ ‬للجنة الأولمبية دأب على تكريم الابطال من اصحاب الاوسمة الملونة في‮ ‬الاستحقاقات الدولية والقارية والاقليمية وذلك ضمن نهجها المتواصل لدعم الرياضيين الموهوبين وتوفير متطلبات نجاحهم‮.‬