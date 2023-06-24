اللجنة الأولمبية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي

بغداد – الزمان

إحتفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بمناسبة حلول اليوم الأولمبي العالمي، وهو يوم تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي وافق بمثل هذا التأريخ في العام 1894 وهي الذكرى التــــــــاسعة والعشرين، بعد المئة، لتأسيس الحركة الأولمبية الحديثة.

مشهد عالمي

ويأتي هذا الاحتفال وفاءً للمشهد الأولمبي العالمي الذي يجمع ولا يفرّق، ويرتقي بكل جوانب حياة الانسان عبر التنافس الرياضي السامي.

وبدأ الحفل بكلمة مقتضبة لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ألقاها نيابة عنه نائبه الثاني سمير الموسوي الذي أكد من خلالها

ان هذه المناسبة تضفي طابعاً موحداً للرياضة في جميع أنحاء العالم، وهو تذكير عفوي بأن الرياضة للجميع.

وقال فيها أيضاً باسمي شخصياً وزملائي في المكتب التنفيذي أبارك لكل الرياضيين والعاملين في ميادين الحركة الأولمبية في العالم، حلول يومكم الأولمبي العالمي متمنياً ان يعم السلام الأرض، وأن تجري المنافسات والفعاليات الرياضية في بيئة نقية وأجواء حب ووئام بين كل شعوب المعمورة وأعراقها وأجناسها، ذلك لأنني أؤمن بأن المرء واحد أينما ولد، وكيفما خلقه الله جلّ وعلا.وشهد الحفل العديد من الفقرات الاستعراضية لفرق مثلت إتحادات الدراجات والجودو التايكواندو والكيو كوشنگاي ومدرسة عمو بابا الكروية إضافة الى مشاركة لجنة المساواة بين الجنسين والتي تمثلت بفقرة إستعراضية لمنتخب الفتيات بالتنس الأرضي.وفي ختام الاحتفال تناوب اعضاء المكتب التنفيذي على توزيع شهادات المشاركة بين الرياضيين والمساهمين وهي ممهورة بتوقيعي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقــــــية رعد حمودي.

هذا وحضر الحفل أعضاء المكتب التنفـــــــيذي هرده رؤوف وابراهيم خليل والدكتورة بيداء گيلان والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد وعدد من ملاكات اللجنة الأولمبية ورؤساء اتحادات رياضية فضلاً عن رجال الصحافة والاعلام.

ومن جهة اخرى أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة باجراء إنتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات صباح المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة دهوك.هذا وأفرزت نتائج إنتخابات الهيئة الادارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة دهوك عن فوز احمد قاسم محمد بمنصب الرئيس، و محمود محمد محمود بمنصب نائب الرئيس، ونيفيان ياسر عبدالله للعنصر النسوي.

مؤتمرات انتخابية

وتواصل اللجنة المؤلفة من علي البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية رئيساً ومعاونه ليث خضر جاسم و أسعد ارزيج سمير عضوين، تواصل إقامة المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات البلاد على وفق النظــــــــام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.